Katoen Natie y sindicato de TCP destrabaron conflicto y firmaron preacuerdo

Los puntos del preacuerdo

Según consta del borrador elaborado este 30 de setiembre al que accedió Caras y Caretas, la iniciativa incorpora ajustes relacionados con la propuesta de acercamiento realizada la semana pasada a “la última propuesta presentada por la empresa, manteniéndose los restantes términos, incluidos el plazo de vigencia de cinco años y la cláusula de paz”. Con respecto al plazo de otorgamiento de los jornales asegurados, prevé que serán 21 y fija su incorporación al convenio a partir de enero del año próximo.

Acerca del monto de la partida extraordinaria, a otorgarse al momento de la firma de un nuevo convenio, el MTSS estipuló “que se establezca en el punto medio entre las posiciones planteadas por ambas partes en ámbitos formales e informales”. También determinó “el establecimiento de una partida diferencial excepcional, de carácter compensatorio, en consideración con las tareas que desempeñan los trabajadores de los sectores mantenimiento, M&R y Straddle Carriers”.