La empresa belga Katoen Natie y el sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) aceptaron la última propuesta presentada el martes por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con ajustes que se presentaron este miércoles, lo que permitió la firma de un preacuerdo para poder arribar a un acuerdo para el nuevo convenio colectivo, que pondrá fin al conflicto en el puerto de Montevideo.
Llegaron a buen puerto
Katoen Natie y sindicato de TCP destrabaron conflicto y firmaron preacuerdo
La empresa belga Katoen Natie y el sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) aceptaron la última propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo.