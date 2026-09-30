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Política TCP | conflicto | Katoen Natie

Llegaron a buen puerto

Katoen Natie y sindicato de TCP destrabaron conflicto y firmaron preacuerdo

La empresa belga Katoen Natie y el sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) aceptaron la última propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo.

Trabajadores de TCP y la empresa firmaron preacuerdo.

Trabajadores de TCP y la empresa firmaron preacuerdo.

 Foto cedida a C & C.
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Por Redacción Caras y Caretas

La empresa belga Katoen Natie y el sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) aceptaron la última propuesta presentada el martes por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con ajustes que se presentaron este miércoles, lo que permitió la firma de un preacuerdo para poder arribar a un acuerdo para el nuevo convenio colectivo, que pondrá fin al conflicto en el puerto de Montevideo.

La noticia fue informada por el secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), Álvaro Reinaldo, en una rueda de prensa realizada en la noche de este miércoles.

Para el preacuerdo, fue clave la mediación del secretario de Presidencia, Alejandro "Pacha" Sánchez. El nuevo convenio colectivo será redactado con “todos los puntos acordados” este miércoles. En ese sentido, tras la tripartita del martes, el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, sostuvo en rueda de prensa que la propuesta de acercamiento que presentó el ministerio "se sitúa de manera equidistante respecto de lo que son las propuestas del sindicato y las posibilidades que ha manifestado hasta el momento la empresa".

Los puntos del preacuerdo

Según consta del borrador elaborado este 30 de setiembre al que accedió Caras y Caretas, la iniciativa incorpora ajustes relacionados con la propuesta de acercamiento realizada la semana pasada a “la última propuesta presentada por la empresa, manteniéndose los restantes términos, incluidos el plazo de vigencia de cinco años y la cláusula de paz”. Con respecto al plazo de otorgamiento de los jornales asegurados, prevé que serán 21 y fija su incorporación al convenio a partir de enero del año próximo.

Acerca del monto de la partida extraordinaria, a otorgarse al momento de la firma de un nuevo convenio, el MTSS estipuló “que se establezca en el punto medio entre las posiciones planteadas por ambas partes en ámbitos formales e informales”. También determinó “el establecimiento de una partida diferencial excepcional, de carácter compensatorio, en consideración con las tareas que desempeñan los trabajadores de los sectores mantenimiento, M&R y Straddle Carriers”.

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