Situación de calle: desde el FA piden no "buscar chivos expiatorios"

Asimismo, planteó que el incremento de personas en situación de calle está vinculado, en parte, a la salida de personas del sistema penitenciario sin una adecuada inserción posterior. Según explicó, “la cantidad de gente que sale del sistema de rehabilitación no tiene un flujo adecuado” para garantizar alternativas al egreso.

En relación a los dispositivos de atención, Valdomir indicó que el sistema de refugios ha ampliado su capacidad, aunque reconoció que esta medida por sí sola no resuelve el problema.

Con respecto a las medidas que serán comunicadas por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el Ministerio de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, aseguró que "se vienen trabajando ya desde hace varios meses en el conjunto del Poder Ejecutivo”. Y añadió: "Esperamos que sea una instancia que de alguna manera aclare a la población y al sistema político cuáles son los lineamientos que se están tomando para esta problemática".

Sobre los atrasos salariales en el Mides

Consultado sobre atrasos salariales en trabajadores vinculados a organizaciones que operan en convenio con el ministerio, el diputado reconoció que se trata de una situación a resolver. Reconoció que estos retrasos afectan el funcionamiento de los servicios y que “evidentemente que eso complica”, aunque aseguró que el ministerio está trabajando para regularizar los pagos.

Finalmente, Valdomir insistió en que el abordaje de la problemática debe evitar su utilización política y enfocarse en soluciones coordinadas. “No entendemos que sea el camino buscar ni chivos expiatorios, ni responsables individuales o de un solo ministerio”, afirmó.