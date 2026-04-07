Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política FA | Valdomir | situación de calle

Debate

Situación de calle: desde el FA piden no "buscar chivos expiatorios"

El diputado Sebastián Valdomir (FA) afirmó que es una problemática no resuelta por sucesivos gobiernos y pidió un abordaje integral sin uso político del tema.

Diputado del FA, Sebastián Valdomir.

Diputado del FA, Sebastián Valdomir.

 Carlos Lebrato / FocoUY
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El diputado del Frente Amplio (FA) Sebastián Valdomir se refirió a la problemática de las personas en situación de calle, en la antesala de los anuncios que el gobierno prevé presentar este martes.

Tras una rueda de prensa que tuvo lugar este lunes, el legislador sostuvo que la situación de calle es una problemática compleja, que involucra múltiples dimensiones como salud, seguridad y adicciones, por lo que consideró que no corresponde simplificar el debate en la búsqueda responsabilidades individuales. "No deberíamos incurrir es en esa lógica del chivo expiatorio, de buscar un responsable o un culpable por este tema”, sugirió.

El legislador expresó respaldo a la gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y remarcó la necesidad de un abordaje interinstitucional. A su entender, la respuesta debe involucrar a distintos organismos del Estado, incluyendo al Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior y los gobiernos departamentales, para dar una respuesta integral.

Asimismo, planteó que el incremento de personas en situación de calle está vinculado, en parte, a la salida de personas del sistema penitenciario sin una adecuada inserción posterior. Según explicó, “la cantidad de gente que sale del sistema de rehabilitación no tiene un flujo adecuado” para garantizar alternativas al egreso.

En relación a los dispositivos de atención, Valdomir indicó que el sistema de refugios ha ampliado su capacidad, aunque reconoció que esta medida por sí sola no resuelve el problema.

Con respecto a las medidas que serán comunicadas por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el Ministerio de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, aseguró que "se vienen trabajando ya desde hace varios meses en el conjunto del Poder Ejecutivo”. Y añadió: "Esperamos que sea una instancia que de alguna manera aclare a la población y al sistema político cuáles son los lineamientos que se están tomando para esta problemática".

Sobre los atrasos salariales en el Mides

Consultado sobre atrasos salariales en trabajadores vinculados a organizaciones que operan en convenio con el ministerio, el diputado reconoció que se trata de una situación a resolver. Reconoció que estos retrasos afectan el funcionamiento de los servicios y que “evidentemente que eso complica”, aunque aseguró que el ministerio está trabajando para regularizar los pagos.

Finalmente, Valdomir insistió en que el abordaje de la problemática debe evitar su utilización política y enfocarse en soluciones coordinadas. “No entendemos que sea el camino buscar ni chivos expiatorios, ni responsables individuales o de un solo ministerio”, afirmó.

Temas

Te puede interesar