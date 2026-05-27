De la mano de Maxi Gómez, Nacional ganó y se metió en la Sudamericana

De ahí en más Nacional se frenó. Los aurinegros tenían la pelota, gestionaban con tranquilidad, pero ni Zavala, ni Pratto eran asistidos con claridad para ofender.

A los 37’ llegó el momento que esperaba el tricolor, un desborde de Tomás Verón Lupi por derecha terminó en un pase atrás preciso para Maxi Gómez al borde del área chica, pero su remate de primera lo tapó Flores, ahogando el grito de gol a más de un hincha.

Pero a los 45’ todo se complicaría un poco más cuando Tomás Viera fue a buscar una pelota sobre Salinas y con tal vehemencia que terminó con el chileno cayendo doblando su tobillo. Amarilla mostró el árbitro, pero a instancias del VAR y tras revisar lo sucedido, cambió la decisión y le mostró la roja que dejó a los albos con diez.

Le cerró los caminos y bancó

El complemento se inicio con tres cambios de Bava, mandando a la cancha a Ignacio Suárez, por Mejía que salió lesionado, Emiliano Ancheta y Baltasar Barcia por Tomás Verón Lupi y Nicolás Lodeiro.

Cambios para sostener y contragolpear con la contra que Barcia, tras un contra donde se exigió, se resintió y, si bien se probó unos minutos, debió salir para que ocupara Boggio su lugar.

Lo cierto es que el partido se transformó en muy disputado, con faltas para cortar cuando era necesario y un reloj que corría inamovible.

Un córner que sorprendió a Suárez, así como otro remate de Salinas que el golero logró sacar con los puños mostraron algo de un visitante que no lograba hacer pesar en demasía el hombre de más.

El esfuerzo de Maximiliano Gómez para sostener lejos de su arco la pelota y la vocación defensiva, llevaron a Nacional a resistir algunos embates del conjunto chileno para cerrar el resultado que necesitaba.

El pitazo final cerró el 1-0 de Nacional que le dio tres puntos para llegar a ocho y ser tercero, dos más que Universitario de Perú que fue cuarto, y con eso asegurar su llegada a Sudamericana, un premio exiguo, pero premio al fin.

"No estamos donde manda la historia"

Luego del encuentro Jorge Bava tuvo unos minutos para hablar sobre el partido y lo que se le viene a Nacional. "Fue un partido accidentado que cambió a raíz de la expulsión. Eso hizo que el equipo hiciera un desgaste brutal para defender ese gol inicial. Nuestro objetivo principal era clasificar a octavos de Libertadores, pero al no conseguirlo, nos teníamos que brindar para al menos tener la posibilidad de Sudamericana en la segunda parte del año”.

Sobre el once inicial el entrenador dijo: “Elegí el equipo en base a lo que pensé era mejor para hoy. Todos se ganaron el lugar, tuvieron su convocatoria y lo hicieron de buena manera. Muy contento con los jugadores de la casa que van sumando minutos y jugando en partidos importantes”.

Sobre este primer semestre, Jorge Bava fue autocrítico. “Ahora tenemos por delante dos partidos del Intermedio que son muy importantes por la Anual. Cuando terminemos con eso, pasaremos raya y trabajaremos en lo que viene. Ya estamos adelantando puertas dentro, pero quedan seis puntos muy importantes”, aseguró.

"Somos los primeros autocríticos, sabemos que no estamos donde manda la historia del club, y lo asumimos. De lo que pasó no podíamos hacer nada, pero si ganar y no agravar la situación, seguir al menos en Sudamericana. Estamos con un levante en el último tiempos que quizás no se note. Nos venían costando caro los goles en contra y los hemos minimizado. Ahora hay que cerrar bien el semestre para seguir invictos y con puntaje ideal en el Intermedio”.