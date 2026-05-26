Orsi convocó al Consejo de Ministros para analizar Rendición de Cuentas; evalúan gasto cero

Consultado sobre si se prevé "gasto cero", el mandatario expresó: "estamos peleando para que no sea así". "La idea es encontrar algunos recursos más, algo se puede conseguir", afirmó Orsi en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10).

Rendición con gasto cero

Un instructivo enviado por la Contaduría General de la Nación a todos los organismos del Estado, al que tuvo acceso Caras y Caretas, firmado por la contadora general de la Nación, Adriana Arosteguiberry, indica que "la formulación de la presente Rendición de Cuentas no prevé incrementos netos en el nivel de crédito presupuestal en las propuestas presentadas por los incisos. En consecuencia, las mismas deberán financiarse mediante reasignaciones internas de crédito, asegurando que toda iniciativa se financie dentro de los márgenes existentes".

Agrega que "toda propuesta deberá presentarse bajo el criterio de costo cero, financiándose mediante la reducción, eliminación o reformulación de otros gastos dentro del propio inciso".

Más adelante agrega que "los incisos deberán realizar una revisión integral de su estructura de gasto efectivamente ejecutado, identificando explicítamente espacios de reasignación de recursos".

Trascendió desde el Ejecutivo que se fijaron como áreas prioritarias la seguridad, personas en situación de calle e infancia, para las que habrá recursos incrementales.