Tratan renuncia de Carrera; él anunció que no se amparará en el subsidio por ser exsenador

“Sé que se han hecho especulaciones porque el Frente Amplio no participó de una comisión investigadora que, a nuestro juicio, era improcedente, porque los temas ya estaban siendo objeto de investigación y proceso judicial”, afirmó el legislador. “Se constituyó con un único fin de hacer política menor en contra del Frente Amplio y en contra del compañero Charles Carrera”, aseguró.

La bancada del Frente Amplio se reunirá este martes para definir la estrategia de la sesión. “No nos gustaría que esto fuera una carrera de agravios y descalificaciones”, sostuvo. “Nos gustaría que fuera un tratamiento acorde con la decisión que toma un legislador de no esperar a que la cámara le saque los fueros, no ampararse en los fueros, sino renunciar para comparecer ante la Justicia como cualquier ciudadano, cosa que hay otros legisladores que no han hecho”, subrayó Nunes.

Carrera y el subsidio

Pocas horas antes de que la Cámara alta, en sesión extraordinaria, trate la renuncia del senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera, tras el pedido de desafuero por parte de la Fiscalía, Carrera anunció en su cuenta de X que, “ante la consulta de varios periodistas”, entiende necesario aclarar que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Udelar) y cuenta “con estudios avanzados en Derecho Financiero”.

“Mi intención es volver a ejercer mi profesión luego del período electoral. No me ampararé al subsidio correspondiente por ser exsenador”, escribió Carrera, y agregó que por el momento va a militar para que el FA “gane las elecciones y Yamandú Orsi se convierta en el futuro presidente de todos los uruguayos”.