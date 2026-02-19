Unasev rechaza proyecto para rebajar las multas por tener una "lectura política"

Para Metediera están "errados en el diagnóstico"

Para el presidente de la Unasev la información está descontextualizada, lo cual no le parece “válido”. Metediera dijo a La Diaria que “antes, cuando las multas tenían otro valor, también hubo un aumento de la siniestralidad: si uno toma como referencia 2011, que es el año en que Uruguay adhiere al diseño de acción para la seguridad vial a nivel global, hubo 572 fallecidos, y durante todo el proceso, hasta 2020, se bajaron a 319, y a partir de ahí empezaron aumentar los fallecidos en 2023”, explicó. En ese sentido, Metediera consideró que no se puede analizar esto “solo atado al tema del Decreto 303/2023”.

A su vez, subrayó que en dicho decreto “los valores de las multas por infracción de velocidad de tránsito bajaron”, pero dijo que no puede “contemplar” en esa baja a quienes “exceden a más del doble de la velocidad permitida”.

Metediera valoró que al proyecto “le falta información” y “están errados en los conceptos, en el diagnóstico”. En ese sentido, resaltó la necesidad de pensar los temas de seguridad vial como “un sistema” para que “cambien los problemas de siniestralidad en el país”.