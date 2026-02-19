Hacete socio para acceder a este contenido

Política Unasev | Metediera | Partido Colorado

No se la lleva

Unasev rechaza proyecto para rebajar las multas por tener una "lectura política"

Marcelo Metediera aseguró que no está de acuerdo con los fundamentos, enfoque y análisis que los legisladores hacen ya que “es totalmente parcial y sesgada”.

El presidente de Unasev, Marcelo Metediera.

Este miércoles, los diputados Sebastián Andújar (Partido Nacional), Conrado Rodríguez (Partido Colorado) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) presentaron un proyecto de ley parareducir a la mitad el valor de la mayoría de las multas por velocidad, con el objetivo de "racionalizar" dichos montos.

Para el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, el proyecto tiene una “lectura totalmente económica y política” que no comparte. En jerarca aseguró que no está de acuerdo con los fundamentos, enfoque y análisis que los legisladores hacen de la información presentada en la iniciativa, ya que “es totalmente parcial y sesgada”.

En la fundamentación del proyecto, los legisladores indicaron que a partir del Decreto 303/023, que unificó el valor de las multas, “la siniestralidad vial no solo no ha disminuido, sino que ha experimentado un incremento significativo”.

Para Metediera están "errados en el diagnóstico"

Para el presidente de la Unasev la información está descontextualizada, lo cual no le parece “válido”. Metediera dijo a La Diaria que “antes, cuando las multas tenían otro valor, también hubo un aumento de la siniestralidad: si uno toma como referencia 2011, que es el año en que Uruguay adhiere al diseño de acción para la seguridad vial a nivel global, hubo 572 fallecidos, y durante todo el proceso, hasta 2020, se bajaron a 319, y a partir de ahí empezaron aumentar los fallecidos en 2023”, explicó. En ese sentido, Metediera consideró que no se puede analizar esto “solo atado al tema del Decreto 303/2023”.

A su vez, subrayó que en dicho decreto “los valores de las multas por infracción de velocidad de tránsito bajaron”, pero dijo que no puede “contemplar” en esa baja a quienes “exceden a más del doble de la velocidad permitida”.

Metediera valoró que al proyecto “le falta información” y “están errados en los conceptos, en el diagnóstico”. En ese sentido, resaltó la necesidad de pensar los temas de seguridad vial como “un sistema” para que “cambien los problemas de siniestralidad en el país”.

