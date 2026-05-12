Con la vuelta de el Diente López, Nacional prepara el partido ante Torque

Cuando estuvo en óptimas condiciones físicas, López supo desnivelar, y los números así lo demuestran: registró tres goles y dos asistencias en 11 partidos, con un total de 556’ en cancha.

Por su parte, Agustín Rogel, quien fue titular en el cruce de Nacional ante Deportes Tolima en Ibagué, donde cayeron 3-0, no pudo estar a la orden en el partido ante Cerro por la última fecha del Apertura. En su lugar estuvo el juvenil Tomás Viera. El jugador sufrió una pequeña distensión muscular, el jugador es duda para el partido por la primera fecha del Intermedio ante Montevideo City Torque.

Debuta ante Torque

Este lunes finalizó el Torneo Apertura y por ende quedaron conformados los grupos del certamen. Quedó definido que no habrá clásico, salvo que ambos lleguen a la final del torneo.

Nacional integra Grupo B y ya está conformado día y hora de la primera fecha. El tricolor enfrentará el viernes desde la hora 20 a Montevideo City Torque en el estadio Charrúa, ya que el ciudadano juega el martes por la Sudamericana ante Deportivo Riestra.

Posteriormente, Nacional recibe a Albion, en la tercera fecha viaja a Maldonado para enfrentar a Deportivo, en la cuarta juega ante Juventud en el Gran Parque Central, en la quinta viaja a Jardines del Hipódromo para enfrentar a Danubio y cierra como local ante Montevideo Wanderers.

La segunda recibe a Albion, en la tercera viaja a Maldonado para enfrentar al Depor, en la cuarta se enfrenta a Juventud en el Gran Parque, en la quinta visita a Danubio en Jardines del Hipódromo. En la sexta Nacional hace de local frente a Montevideo Wanderers y en la séptima también hace de local pero esta vez frente a Progreso.

De ante mano es una llave difícil, con equipos que ya le ganaron a Nacional en el Apertura como Albion, Deportivo Maldonado, Danubio y Juventud. Apriori es un grupo difícil con equipos que ya le ganaron en el tornero apertura. Albion, Deportivo Maldonado, Danubio, Juventud. También tiene algunas salidas de riesgo como el partido en Maldonado ola visita a Jardines.

Para este Nacional no hay partido fácil, todo lo contrario. Luego de 4 partidos, recién el pasado fin de semana ganó ante el último del torneo y sin brillar.

Este equipo debe mejorar y mucho si quiere sumar puntos en la anual y acortar la diferencia de 9 puntos en la anual que le sacó Racing.