Humo blanco

Uruguay aprobará este miércoles la ley que regula la eutanasia

Con el apoyo de 17 senadores del Frente Amplio, dos colorados y una blanca, se prevé obtener la sanción definitiva.

Este miércoles Uruguay aprueba la ley de eutanasia.
Por Redacción Caras y Caretas

Luego de años de discusión y debate, marchas y contramarchas, la Cámara de Senadores votará desde la mañana de este miércoles el proyecto de ley para regular la eutanasia, denominado “muerte digna”. De aprobarse la redacción, tal como está previsto, Uruguay se convertirá en el tercer país de Latinoamérica, y undécimo a nivel mundial, en legalizar la eutanasia activa, que es cuando médicos inducen a la muerte de un paciente.

El proyecto de ley, que reflotó el oficialismo y parte de la oposición en marzo, y que fue aprobado en la Cámara de Representantes por 64 votos en 93 hace dos meses, no solo tiene el apoyo de la bancada del Frente Amplio, que ya cuenta con mayoría en la cámara alta. Tendrá también el respaldo de la senadora nacionalista Graciela Bianchi y del senador colorado Andrés Ojeda.

El texto no contará con el apoyo de los colorados Pedro Bordaberry, Tabaré Viera y Gustavo Zubía. Ni de los nacionalistas Rodrigo Blas, Sergio Botana, Carlos Camy, Sebastián da Silva, María de Lima, José Luis Falero, Martín Lema y Gloria Rodríguez, indicaron fuentes políticas.

En las barras del Palacio Legislativo, entre otros, estarán miembros de los grupos Empatía Uruguay y Tenemos ELA, a favor del texto, y de Prudencia Uruguay, entre otros colectivos, en contra.

La redacción, que será considerada antes de que llegue la ley de presupuesto al Senado, tal como buscaba el Frente Amplio, fue votada el 7 de octubre por mayoría en la Comisión de Salud Pública del Senado, sin modificaciones respecto a lo que se aprobó en Diputados.

El proyecto de ley

El proyecto de ley habilita la eutanasia a personas mayores de edad, “psíquicamente aptas”, que cursen la “etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o padezcan por ello sufrimientos “insoportables”, con “grave y progresivo deterioro” de su calidad de vida.

Para acceder al acto eutanásico, solo para uruguayos o extranjeros que acrediten residencia, se valorará la opinión de un primer y segundo médico, y frente a diferencias, se pasará a una junta médica. La redacción incluye la creación de una comisión de revisión de casos, que se reportarán anualmente.

Podrán ofrecer la eutanasia las mutualistas, ASSE, los seguros privados, el Hospital de Clínicas, Sanidad Militar y Policial, pero no podrán brindarlo clínicas privadas. A efectos legales, se considerará muerte natural la generada por esta vía, que se establecerá en la reglamentación.

El último artículo del proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo no mayor a “180 días” desde la fecha de la promulgación.

