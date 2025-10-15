Uruguay aprobará este miércoles la ley que regula la eutanasia

En las barras del Palacio Legislativo, entre otros, estarán miembros de los grupos Empatía Uruguay y Tenemos ELA, a favor del texto, y de Prudencia Uruguay, entre otros colectivos, en contra.

La redacción, que será considerada antes de que llegue la ley de presupuesto al Senado, tal como buscaba el Frente Amplio, fue votada el 7 de octubre por mayoría en la Comisión de Salud Pública del Senado, sin modificaciones respecto a lo que se aprobó en Diputados.

El proyecto de ley

El proyecto de ley habilita la eutanasia a personas mayores de edad, “psíquicamente aptas”, que cursen la “etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o padezcan por ello sufrimientos “insoportables”, con “grave y progresivo deterioro” de su calidad de vida.

Para acceder al acto eutanásico, solo para uruguayos o extranjeros que acrediten residencia, se valorará la opinión de un primer y segundo médico, y frente a diferencias, se pasará a una junta médica. La redacción incluye la creación de una comisión de revisión de casos, que se reportarán anualmente.

Podrán ofrecer la eutanasia las mutualistas, ASSE, los seguros privados, el Hospital de Clínicas, Sanidad Militar y Policial, pero no podrán brindarlo clínicas privadas. A efectos legales, se considerará muerte natural la generada por esta vía, que se establecerá en la reglamentación.

El último artículo del proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo no mayor a “180 días” desde la fecha de la promulgación.