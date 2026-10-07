Uruguay y Chile acuerdan profundizar cooperación en comercio, seguridad y ciencia

Chile valora avances

Asimismo, Chile valoró los avances en el proceso de adhesión de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), acuerdo comercial y de integración económica plurilateral entre 12 países de la región de Asia-Pacífico.

En el ámbito científico, las delegaciones acordaron realizar en 2027 la primera Comisión Mixta sobre Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación y manifestaron su intención de ampliar la cooperación científica y ambiental en la Antártida.

Trabajo conjunto

Chile y Uruguay también acordaron fortalecer el trabajo conjunto en materia de seguridad y migración, particularmente en el combate contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el crimen organizado transnacional.

Además, las autoridades se comprometieron a avanzar en las negociaciones para concretar un convenio que permita el reconocimiento recíproco de las licencias de conducir emitidas por ambos países.

En materia cultural, los Gobiernos acordaron trabajar para reactivar el Convenio Cultural bilateral de 1968 y convocar durante 2027 la V Comisión Mixta sobre Asuntos Culturales, con el objetivo de establecer un nuevo programa de intercambio entre ambas naciones.