Uruguay y Chile acuerdan profundizar cooperación en comercio, seguridad y ciencia

Los Gobiernos de Uruguay y Chile acordaron este miércoles profundizar su cooperación bilateral en áreas como comercio, seguridad, migración, ciencia y cultura, tras celebrar en Santiago la XV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas.
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"Los Ministerios de Relaciones Exteriores de la República de Chile y de la República Oriental del Uruguay, en el marco de la XV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, celebrada en Santiago y encabezada por los subsecretarios embajador Patricio Torres y la embajadora Valeria Csukasi, respectivamente, destacan la madurez y estabilidad del vínculo bilateral, sustentado en más de 182 años de relaciones diplomáticas", señaló el Ejecutivo chileno a través de un comunicado, consignado por la Agencia Sputnik.
Ambos países destacaron la importancia de los acuerdos comerciales vigentes, que permiten que el intercambio bilateral opere libre de aranceles, así como la reciente firma de un acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital, orientado a facilitar el comercio transfronterizo y reducir costos para las pequeñas y medianas empresas.
Chile valora avances
Asimismo, Chile valoró los avances en el proceso de adhesión de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), acuerdo comercial y de integración económica plurilateral entre 12 países de la región de Asia-Pacífico.
En el ámbito científico, las delegaciones acordaron realizar en 2027 la primera Comisión Mixta sobre Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación y manifestaron su intención de ampliar la cooperación científica y ambiental en la Antártida.
Trabajo conjunto
Chile y Uruguay también acordaron fortalecer el trabajo conjunto en materia de seguridad y migración, particularmente en el combate contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el crimen organizado transnacional.
Además, las autoridades se comprometieron a avanzar en las negociaciones para concretar un convenio que permita el reconocimiento recíproco de las licencias de conducir emitidas por ambos países.
En materia cultural, los Gobiernos acordaron trabajar para reactivar el Convenio Cultural bilateral de 1968 y convocar durante 2027 la V Comisión Mixta sobre Asuntos Culturales, con el objetivo de establecer un nuevo programa de intercambio entre ambas naciones.