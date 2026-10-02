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Política plan | Piedras Blancas | familias

Vivienda

MVOT completó primera etapa de plan de relocalización de 100 familias en Piedras Blancas

La primera etapa del plan del Ministerio de Vivienda culminó con la mudanza de 28 familias a sus nuevas viviendas en el barrio Piedras Blancas, de Montevideo.

MVOT continúa el realojo de familias en Piedras Blancas.

MVOT continúa el realojo de familias en Piedras Blancas.

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Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) culminó la primera fase de los 100 realojos previstos para 617 familias de los barrios Potencia, CH52A, La Esperanza, Los Milagros I y II y Las Tres Gracias, en la zona de Piedras Blancas, en Montevideo. Esta etapa culminó con la mudanza de 28 familias a sus nuevas viviendas.

Además de los traslados, el plan contempla la demolición de las antiguas construcciones y la recuperación de esos terrenos.

El proceso de reubicación de familias de la zona de Piedras Blancas es desarrollado por la cartera de Vivienda, a través de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, junto con la Intendencia de Montevideo y la Agencia Nacional de Vivienda.

"Un proceso de regularización muy grande"

La intervención global del MVOT alcanzará a 617 familias de los barrios Potencia, CH52A, La Esperanza, Los Milagros I y II y Las Tres Gracias.

La arquitecta referente de la Unidad de Coordinación y Desarrollo de Proyectos para Montevideo del MVOT, Soledad Añón, explicó que la mudanza de 28 familias completa la primera etapa.

Este es un proceso de regularización muy grande, dentro del cual tenemos unos 100 realojos”, señaló Añón.

Los traslados requirieron un trabajo previo diario con las familias y los equipos territoriales, durante el cual se realizaron talleres de convivencia, de servicios públicos como UTE y OSE, y de uso y mantenimiento de la vivienda, añadió la arquitecta.

Demolición de antiguas viviendas

Una vez concretadas las mudanzas, comienza la demolición de las antiguas viviendas, algunas de forma manual, según el acceso al lugar, y otras, mediante maquinaria pesada.

La recuperación de estos terrenos integra la planificación de las siguientes etapas de la intervención.

En este sentido, Añón destacó que también se procura con los vecinos evitar que los predios vuelvan a ser ocupados.

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