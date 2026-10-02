El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) culminó la primera fase de los 100 realojos previstos para 617 familias de los barrios Potencia, CH52A, La Esperanza, Los Milagros I y II y Las Tres Gracias, en la zona de Piedras Blancas, en Montevideo. Esta etapa culminó con la mudanza de 28 familias a sus nuevas viviendas.
Vivienda
MVOT completó primera etapa de plan de relocalización de 100 familias en Piedras Blancas
La primera etapa del plan del Ministerio de Vivienda culminó con la mudanza de 28 familias a sus nuevas viviendas en el barrio Piedras Blancas, de Montevideo.