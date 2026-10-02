Bergara firmó carta en contra del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua

“Quienes suscribimos esta declaración llamamos a partidos y liderazgos políticos, movimientos sociales, organizaciones sindicales, intelectuales y gobiernos a rechazar el régimen dictatorial y dinástico de Ortega y Murillo; a exigir la liberación de todas las personas presas por razones políticas, el restablecimiento de las libertades públicas y los derechos ciudadanos, y la creación de las condiciones necesarias para que las y los nicaragüenses puedan organizarse, expresarse y decidir libremente su futuro”, reza el documento.

“La solidaridad con una revolución nunca puede convertirse en lealtad incondicional hacia quienes alguna vez participaron de ella. La solidaridad debe permanecer con los principios y, sobre todo, con los pueblos”, afirma la carta escrita por Boric.

Reivindicar las banderas de Sandino

El documento recuerda la represión de las protestas de 2018 y sostiene que desde entonces se profundizó la persecución contra estudiantes, periodistas, artistas, religiosos, defensores de derechos humanos, empresarios y dirigentes políticos y sociales. También apunta contra reformas constitucionales que “han profundizado la concentración del poder” e institucionalizaron una copresidencia con amplias facultades sobre el Estado.

Sostienen que “las banderas de Sandino y de la Revolución Sandinista no pueden utilizarse para justificar aquello contra lo que generaciones de nicaragüenses lucharon: la concentración del poder en una familia, la subordinación de las instituciones y la persecución política”.

La declaración reclama a partidos, movimientos sociales, sindicatos, intelectuales y gobiernos que rechacen lo que define como el “régimen dictatorial y dinástico de Ortega y Murillo”, y exige la liberación de las personas presas por razones políticas y el restablecimiento de las libertades públicas.

“No pedimos que nadie decida por Nicaragua. Pedimos precisamente lo contrario, que sea el pueblo nicaragüense quien decida su futuro”, expresa el documento que concluye: “Ni una potencia extranjera. Ni una familia. Ni un autócrata”.