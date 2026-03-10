Uruguayos en zona de guerra: qué está haciendo Cancillería ante la crisis en Medio Oriente

En ese marco, Cancillería confirmó que varios uruguayos ya lograron abandonar las zonas más comprometidas por la situación de seguridad. Otros ciudadanos, en tanto, se encuentran gestionando cambios en sus itinerarios de viaje, debido a las dificultades que ha generado el conflicto en el funcionamiento del transporte aéreo en la región.

Desplazamientos internacionales

La situación ha provocado cancelaciones, retrasos y reprogramaciones de vuelos en distintos aeropuertos del área, lo que complica los desplazamientos internacionales. Ante este escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores también comenzó a trabajar junto a agencias de viajes en Uruguay para facilitar la reprogramación de los trayectos de quienes enfrentan problemas de conectividad aérea.

El objetivo de estas gestiones es ofrecer soluciones rápidas a los ciudadanos que necesitan reorganizar su salida de la región o modificar sus planes de viaje debido a la inestabilidad generada por el conflicto.

Las autoridades remarcaron además la importancia de que los uruguayos que se encuentren en zonas afectadas mantengan contacto con las embajadas o consulados correspondientes, o informen su situación a Cancillería, para poder recibir asistencia en caso de ser necesario.

En ese sentido, el ministerio recordó que dispone de líneas telefónicas de emergencia que funcionan las 24 horas para atender consultas o brindar apoyo a ciudadanos uruguayos que se encuentren en el foco del conflicto o tengan familiares en esa situación.