Política Oriente Medio | Desplazamientos |

Asistencia

Uruguayos en zona de guerra: qué está haciendo Cancillería ante la crisis en Medio Oriente

Cancillería monitorea el conflicto en Medio Oriente y coordina asistencia para uruguayos en la zona, mientras varios lograron salir y otros reprograman vuelos.

Cancillería evalúa situación de uruguayos en Medio Oriente.

 Archivo
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay mantiene un monitoreo permanente de la evolución del conflicto en Medio Oriente, con especial atención en la situación de los ciudadanos uruguayos que se encuentran en los territorios afectados por la escalada bélica.

Desde Cancillería se informó que el principal objetivo en esta etapa es garantizar la seguridad de los connacionales que se encuentran en la región. Para ello, el ministerio trabaja de forma coordinada con las embajadas y oficinas consulares uruguayas en los países involucrados, evaluando de manera constante distintas alternativas de asistencia.

Según detallaron fuentes oficiales, las representaciones diplomáticas de Uruguay mantienen contacto permanente con los ciudadanos que se reportaron como afectados por el conflicto, así como con sus familiares en el país. Esta coordinación se realiza a través de la Oficina de Asistencia al Compatriota del Ministerio de Relaciones Exteriores, que centraliza las comunicaciones y el seguimiento de cada caso.

En ese marco, Cancillería confirmó que varios uruguayos ya lograron abandonar las zonas más comprometidas por la situación de seguridad. Otros ciudadanos, en tanto, se encuentran gestionando cambios en sus itinerarios de viaje, debido a las dificultades que ha generado el conflicto en el funcionamiento del transporte aéreo en la región.

Desplazamientos internacionales

La situación ha provocado cancelaciones, retrasos y reprogramaciones de vuelos en distintos aeropuertos del área, lo que complica los desplazamientos internacionales. Ante este escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores también comenzó a trabajar junto a agencias de viajes en Uruguay para facilitar la reprogramación de los trayectos de quienes enfrentan problemas de conectividad aérea.

El objetivo de estas gestiones es ofrecer soluciones rápidas a los ciudadanos que necesitan reorganizar su salida de la región o modificar sus planes de viaje debido a la inestabilidad generada por el conflicto.

Las autoridades remarcaron además la importancia de que los uruguayos que se encuentren en zonas afectadas mantengan contacto con las embajadas o consulados correspondientes, o informen su situación a Cancillería, para poder recibir asistencia en caso de ser necesario.

En ese sentido, el ministerio recordó que dispone de líneas telefónicas de emergencia que funcionan las 24 horas para atender consultas o brindar apoyo a ciudadanos uruguayos que se encuentren en el foco del conflicto o tengan familiares en esa situación.

  • Correo electrónico: [email protected]

  • Teléfono de emergencia: 098 274 616 / 098 051 052

Temas

