Valeria Ripoll ya hizo el duelo por la derrota, pide cancha y divide las aguas en el Partido Nacional

En síntesis, el mensaje que dejó llegar esta semana al Partido Nacional es que “no se siente lo suficientemente valorada”.

El hecho no pasó desapercibido en la estructura blanca y le habrían solicitado que baje el perfil, lo que no cayó nada bien a los “ripollistas”.

Lejos de ello, Valeria estaría decidida a mantener una notoria presencia en diversos espacios de prensa, con participaciones extensas en programas de televisión, radio y plataformas digitales.

Respuesta del Partido Nacional

La respuesta llegó de inmediato a través de algunos de los medios voceros de la derecha que se burlaron de que “salga a llorar” pidiendo protagonismo.

Sin embargo, desde el directorio del Partido Nacional aseguraron a Búsqueda que el motivo de silenciarla es cuidarla para que no termine “respondiendo por situaciones del gobierno anterior que ella no integró” y “hacerse cargo de cuestiones que no le corresponden”.

La percepción es que, en el clima actual, existe un riesgo significativo de que sus declaraciones sean interpretadas en ese sentido.

La exsindicalista se mostró últimamente en la línea del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, con intenciones de convertirse en el ala wilsonista del Partido Nacional dispuesta a pararse en la vereda opuesta al herrerismo dominante.

