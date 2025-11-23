Hacete socio para acceder a este contenido

Se agrandó Valeria

Valeria Ripoll ya hizo el duelo por la derrota, pide cancha y divide las aguas en el Partido Nacional

Valeria Ripoll es tendencia este domingo en X por pedir más protagonismo dentro del Partido Nacional. Su reclamo divide las aguas blancas.

 Foto: Difusión
Por Redacción Caras y Caretas

La excandidata a vicepresidenta el Partido Nacional, Valeria Ripoll,asumió un inusual protagonismo en las últimas semanas y abandonó el ostracismo en que se sumergió después de la dura derrota electoral de la coalición de la que muchos la hicieron responsable. La exsindicalista hizo el duelo, y reapareció con fuerza en medio de la autocrítica blanca.

Este domingo su nombre es tendencia en X por el reclamo de más protagonismo que dejaron trascender desde su entorno.

Valeria fue la candidata a vicepresidenta y hoy no tiene ni un cargo, se quedó sin el pan y sin la torta”, declaró a Búsqueda una fuente cercana a Ripoll. Reclamó también que “Valeria ha ido a actividades partidarias y no le han dado el rol protagónico que debería tener alguien que fue candidata a vice”.

En síntesis, el mensaje que dejó llegar esta semana al Partido Nacional es que “no se siente lo suficientemente valorada”.

El hecho no pasó desapercibido en la estructura blanca y le habrían solicitado que baje el perfil, lo que no cayó nada bien a los “ripollistas”.

Lejos de ello, Valeria estaría decidida a mantener una notoria presencia en diversos espacios de prensa, con participaciones extensas en programas de televisión, radio y plataformas digitales.

Respuesta del Partido Nacional

La respuesta llegó de inmediato a través de algunos de los medios voceros de la derecha que se burlaron de que “salga a llorar” pidiendo protagonismo.

Sin embargo, desde el directorio del Partido Nacional aseguraron a Búsqueda que el motivo de silenciarla es cuidarla para que no termine “respondiendo por situaciones del gobierno anterior que ella no integró” y “hacerse cargo de cuestiones que no le corresponden”.

La percepción es que, en el clima actual, existe un riesgo significativo de que sus declaraciones sean interpretadas en ese sentido.

La exsindicalista se mostró últimamente en la línea del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, con intenciones de convertirse en el ala wilsonista del Partido Nacional dispuesta a pararse en la vereda opuesta al herrerismo dominante.

