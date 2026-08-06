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Política

"Un solo puño"

Varela reclamó mayor coordinación política y pidió retomar las reuniones de gabinete

Carlos Varela afirmó que el Frente Amplio necesita mayor coordinación política y advirtió que el gobierno no reúne al gabinete de forma sistemática.

Diputado del Frente Amplio Carlos Varela.

Diputado del Frente Amplio Carlos Varela.

 Foto Martin Riveron / FocoUy
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La reciente reunión de la Agrupación Nacional de Gobierno del Frente Amplio dejó al descubierto la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Parlamento, las intendencias y la fuerza política. Así lo afirmó el coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, Carlos Varela, durante una entrevista en el programa Legítima Mañana, donde realizó una autocrítica sobre el funcionamiento interno del gobierno y sostuvo que la falta de reuniones periódicas del gabinete dificulta la articulación política.

Varela valoró positivamente el encuentro realizado, el primero de estas características desde 2017, y aseguró que la instancia representa el inicio de una nueva etapa de coordinación dentro del oficialismo. "Lo primero es saludar que se haya hecho. La Agrupación de Gobierno no se reunía desde el año 2017. Debo señalar autocríticamente como fuerza política que creo que fue un error no habernos reunido en forma sistemática", expresó.

Del encuentro participaron representantes de todas las intendencias gobernadas por el Frente Amplio, los coordinadores de las bancadas parlamentarias, la vicepresidenta de la República, el presidente del Frente Amplio, el secretario político del Poder Ejecutivo y delegados de los sectores y de las bases de la fuerza política.

Según Varela, el objetivo principal fue compartir información y mejorar la coordinación entre quienes tienen responsabilidades de gobierno. "Nosotros creemos que hay un aspecto de coordinación que es imprescindible", afirmó.

Crítica a la falta de reuniones de gabinete

Uno de los principales planteos realizados por el legislador fue la necesidad de que el Poder Ejecutivo convoque con mayor regularidad al Consejo de Ministros o gabinete. "Desde nuestro punto de vista, el gobierno no está reuniendo en forma sistemática el gabinete como habitualmente lo hemos hecho", señaló.

El diputado aclaró que cada administración tiene su propia dinámica, pero insistió en que esas reuniones cumplen un papel clave para la conducción política. "Cada Ejecutivo tiene su lógica y su dinámica, pero nos parece importante la reunión de gabinete porque de alguna manera vertebra toda la acción de gobierno y también a la fuerza política. En una sola instancia se genera un intercambio que a esta altura creo que es imprescindible entre todos los integrantes del gabinete."

Varela destacó que durante la jornada los intendentes presentaron informes sobre la situación de sus departamentos y que tanto la vicepresidenta como el secretario político actualizaron a los participantes sobre el funcionamiento del gobierno y de las bancadas parlamentarias.

El intercambio, dijo, permitió reafirmar la necesidad de una mayor articulación política. "Se planteó arriba de la mesa la imprescindible necesidad de coordinar más la acción política tanto a nivel del Ejecutivo como del Parlamento y de las intendencias, porque en realidad es un solo puño; así debería funcionar."

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