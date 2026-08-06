Varela reclamó mayor coordinación política y pidió retomar las reuniones de gabinete

Según Varela, el objetivo principal fue compartir información y mejorar la coordinación entre quienes tienen responsabilidades de gobierno. "Nosotros creemos que hay un aspecto de coordinación que es imprescindible", afirmó.

Crítica a la falta de reuniones de gabinete

Uno de los principales planteos realizados por el legislador fue la necesidad de que el Poder Ejecutivo convoque con mayor regularidad al Consejo de Ministros o gabinete. "Desde nuestro punto de vista, el gobierno no está reuniendo en forma sistemática el gabinete como habitualmente lo hemos hecho", señaló.

El diputado aclaró que cada administración tiene su propia dinámica, pero insistió en que esas reuniones cumplen un papel clave para la conducción política. "Cada Ejecutivo tiene su lógica y su dinámica, pero nos parece importante la reunión de gabinete porque de alguna manera vertebra toda la acción de gobierno y también a la fuerza política. En una sola instancia se genera un intercambio que a esta altura creo que es imprescindible entre todos los integrantes del gabinete."

Varela destacó que durante la jornada los intendentes presentaron informes sobre la situación de sus departamentos y que tanto la vicepresidenta como el secretario político actualizaron a los participantes sobre el funcionamiento del gobierno y de las bancadas parlamentarias.

El intercambio, dijo, permitió reafirmar la necesidad de una mayor articulación política. "Se planteó arriba de la mesa la imprescindible necesidad de coordinar más la acción política tanto a nivel del Ejecutivo como del Parlamento y de las intendencias, porque en realidad es un solo puño; así debería funcionar."