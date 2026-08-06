Bañados de Carrasco: Ministerio de Ambiente los incluirá en lista de humedales protegidos

Tiempo para negociar

La decisión de incluir este Bañado a la lista de humedales con protección ambiental busca “despejar todas las dudas, y manejos” en torno al proceso de decisión “que simplemente fue para darnos algunos meses para trabajar más en profundidad”, expresó el ministro.

Este humedal “tiene características particulares” por la interacción social, los asentamientos en el entorno “y los planes que las intendencias venían desarrollando”, valoró Ortuño.

El gobierno decidió establecer por decreto la protección ambiental a 800 mil hectáreas que comprenden a 37 humedales. Y en el mismo decreto se establece que el gobierno se tomará “más tiempo para analizar” junto a las Intendencias de Montevideo y Canelones “las medidas de protección para los Humedales de Carrasco”, matizó.

Ante las dudas sociales el ministro Ortuño aseguró que “en realidad nunca fue el objetivo” quitar a los Bañados de Carrasco “de la consideración de instrumentos de protección ambiental”. Según había trascendido del proceso de evaluación técnico político, los bañados inicialmente estaban previstos de ser incluidos, y durante algunos meses las autoridades estaban más inclinadas a no incluirlos en el listado.

Incluso la diputada del Partido Colorado, Elianne Castro, había anunciado recientemente que legisladores de su partido convocarían al ministro de Ambiente a la Comisión de Ambiente para que explique los criterios que llevaron a excluir en su momento a los Bañados de Carrasco de la nómina de humedales protegidos.