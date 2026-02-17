Viaje de intendente blanco a Taiwán genera críticas en el oficialismo: "Incomprensible"

“Uruguay todo reconoce el principio de una sola China. Es incomprensible esta visita y en este momento. ¿Acaso no saben que China es nuestro principal socio comercial?”, se preguntó Caggiani e ironizó: “¿Cuánta carne de los frigoríficos de Durazno se exporta a Taiwán?”.

En la misma línea se expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, y recordó que “en el gobierno pasado un diputado oficialista recibió invitación para Taiwán, pidió viáticos y se consultó a Cancillería”, mientras completó: “La respuesta fue contundente: nada de viáticos ni misión oficial, Uruguay sostiene principio de una sola China”.

Postura y polémica sobre Taiwán

Vale recordar que durante su visita al gigante asiático, Orsi firmó un comunicado conjunto donde ratificó “su adhesión al principio de una sola China” y manifestó que el Ejecutivo de Xi Jinping “es el único gobierno legítimo que representa a toda China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino”.

La declaración derivó en una fuerte misiva del Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés, que acusó a Pekín de difundir “información falsa” en foros internacionales e instó al gobierno uruguayo a no respaldar posturas que, a su juicio, ignoran los hechos y contribuyen a socavar la estabilidad regional. “La soberanía de Taiwán pertenece al conjunto del pueblo taiwanés, y solo el pueblo de Taiwán tiene derecho a decidir su futuro”, aseveró.

En el plano local, el senador blanco Sergio Botana consideró que esa postura es “una genuflexión impropia” de la tradición diplomática y dijo que se trata de “asuntos de terceros”, mientras el diputado colorado, Juan Martín Jorge, aseguró que se trataba de " una irresponsabilidad" y su par Conrado Rodríguez afirmó que “es totalmente innecesario tomar partido en un conflicto que no es nuestro y que tiene derivaciones geopolíticas mundiales”.

Sin embargo, tanto referentes oficialistas como analistas internacionales afirmaron que la postura sobre el gigante asiático es consistente desde 1988 y compartida por todos los expresidentes, desde Julio María Sanguinetti hasta Luis Lacalle Pou. De hecho, durante una entrevista con CGTN, el propio Orsi se reconoció "heredero de una tradición nacional que es indiscutible” y afirmó: “Uruguay siempre ha planteado en todos los foros la idea de que China tiene que ser una sola, con nuestra tradición de multilateralismo, paz, diálogo y soberanía”.