China y Uruguay firmaron 20 acuerdos estratégicos en materia de ciencia, tecnología e innovación

Los acuerdos y memorandos firmados entre China y Uruguay

* Memorando de entendimiento cultural, científico y académico entre el IIBCE y la Universidad Forestal de Beijing (BFU). Por el primero, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; por la segunda, el rector de la entidad, Li Zhaohu.

* Memorando de entendimiento cultural, científico y académico sobre cooperación en ciencia y tecnología entre el IIBCE y la empresa china de genómica Grupo BGI. Por el primero, el ministro Mario Lubetkin; por el segundo, el director ejecutivo (CEO) de la institución, Yin Ye.

* Memorando de entendimiento sobre cooperación científica entre la ANII y la Fundación Nacional de Ciencias Naturales (NSFC) del país asiático. Por la primera, el presidente de la ANII, Álvaro Brunini; por la segunda, el vicepresidente de la entidad, Lan Yujie.

* Memorando de entendimiento sobre cooperación científica entre el INIA y la NSFC. Por el primero, el presidente del organismo, Miguel Sierra; por la segunda, Lan Yujie.

* Acuerdo sobre mejoramiento genético conjunto e intercambio de datos entre el INIA y el Instituto de Ciencias de los Cultivos de la Academia de Ciencias Agrícolas de China (ICS-CAAS). Por el primero, el presidente de la entidad, Miguel Sierra; por el segundo, el subdirector del organismo, Ren Yulong.

* Memorando de entendimiento sobre cooperación en ciencia y tecnología entre la Udelar y la Academia de Agua (IWHR). Por la primera, el rector de la casa de estudios, Héctor Cancela; por la segunda, la presidenta de la institución, Peng Jing.

* Conjunto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta entre la Udelar y la Universidad de Qingdao. Por la primera, Héctor Cancela; por la segunda, el rector, Wei Zhiqiang.

* Memorando de entendimiento sobre el Laboratorio Binacional de Inteligencia Artificial en Patología Oral entre la Udelar y la Universidad Qingdao. Por la primera, Héctor Cancela; por la segunda, Wei Zhiqiang.

* Memorando de entendimiento entre la Facultad de Artes de la Udelar y la Facultad de Arte de la Universidad de Qingdao. Por la primera, Héctor Cancela; por la segunda, Wei Zhiqiang y la decana de la institución, Wang Jingyi.

* Acuerdo de intercambio de estudiantes entre la Udelar y la Universidad de Shantou. Por la primera, Héctor Cancela; por la segunda, el rector, Hao Zhifeng,

* Memorando de entendimiento entre la Facultad de Artes de la Udelar y la Universidad de Shantou. Por la primera, Héctor Cancela; por la segunda, Hao Zhifeng.

* Estrategia de investigación e innovación entre la Udelar y la Universidad Agrícola del Sur (SCAU) para la seguridad alimentaria. Por la primera, Héctor Cancela; por la segunda, el rector, Xue Hongwei.

* Memorando de entendimiento entre la Udelar y la Universidad de Estudios Internacionales de Jilin (JISU). Por la primera, Héctor Cancela; por la segunda, el vicerrector, Wang Zhiguo.

* Memorando de entendimiento sobre laboratorio de control de plagas entre la UTEC y la BFU. Por la primera, la rectora de la institución, Valeria Larnaudie; por la segunda, Li Zhaohu.

* Memorando de entendimiento sobre ciencia y tecnología entre la UTEC y la Academia de Agua. Por la primera, Valeria Larnaudie; por la segunda, Peng Jing.

* Memorando de entendimiento sobre ciencia y tecnología entre la UTEC y el Centro Regional Hangzhou (HRC). Por la primera, Valeria Larnaudie; por el segundo, el director general del instituto, Xu Zhifeng.

* Memorando de entendimiento entre la UTEC y la Universidad de Tecnología de Dongguan (DGUT) y el Centro de Transferencia de Tecnología China-Latinoamérica (CLTTC). Por la primera, Valeria Larnaudie; por la segunda, el rector, Ma Hongwei; por el tercero, el director, Chen Baiman.

* Memorando de entendimiento sobre ciencia y tecnología entre la UTEC y el CLTTC. Por la primera, Valeria Larnaudie; por el segundo, Chen Baiman.

* Acuerdo específico sobre inocuidad alimentaria entre el INAC y la Asociación de Inspección de Entrada y Salida y Cuarentena de China (CIQA). Por el primero, el presidente, Gastón Scayola; por la segunda, el titular, Gao Yuchao.

* Acuerdo de colaboración entre la empresa Morseloy y el Grupo Internacional de Energía de China.