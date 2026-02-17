Castillo busca desactivar el conflicto en el Puerto para evitar más medidas sorpresivas

“Estamos tratando de buscar colocar otro eje sobre un número distinto, pero asegurar prestaciones sociales, asistencia en el Fonasa y algunos beneficios que comprendan a los trabajadores del sector", precisó Castillo.

Advertencia de las cámaras

Desde el Centro de Navegación (Cennave), cámara empresarial del sector, su presidenta Mónica Ageitos consideró que para modificar el sistema actual de jornales “se necesita una comisión en la que trabajemos todos los sectores para establecer qué se puede modificar”.

Ageitos manifestó en diálogo con Telemundo que “el promedio es de 60 horas, por lo que es muy difícil establecer una cantidad de jornales”. A su vez, recordó que en 2024 “se pagaron más de 600.000 dólares que no se trabajaron por este tipo de sistemas”. “Eso provoca perjuicios a las empresas, trabajadores y al país”, cuestionó.

Sin embargo, Castillo les reconoció un punto a los trabajadores. "Estamos hablando de un sector jornalero, que ha cambiado bastante después de la ley del puerto del año 92, que siguen peleando los trabajadores por tener estabilidad laboral. Reclaman que quieren, con justeza me parece a mí, saber el mes que viene cuántos días van a trabajar y cuánto va a ser su salario”, apuntó.

Las medidas

El paro de 24 horas comenzó este domingo por la noche con los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP), pero está lejos de finalizar. “A medida que vayan pasando las horas y los días, se van a ir incrementando medidas en otras empresas hasta el jueves 26, que es la fecha de la próxima reunión”, señaló Martín García, referente del sindicato portuario.

En esa línea, recordó que “no hubo respuesta de parte de los empresarios” y anticipó que las próximas acciones “Todas van a ser sorpresivas”, lo que puede afectar el normal desempeño de las exportaciones.

Por su parte, el sindicato de trabajadores de Montecon resolvió realizar un paro de 24 horas desde las 23 horas de este lunes 16 hasta la misma hora del martes 17 de febrero.

En tanto, los trabajadores de la empresa Luckymont resolvieron realizar la misma medida entre las 20 horas del lunes 16 hasta la misma hora del martes 17.