Miles de personas en el recital de NTVG por los 200 años de la liberación de las fortalezas

Perspectiva de República

Gabriel Quirici, en representación de la organización, destacó que el evento busca "recuperar lo histórico del lugar y combinarlo con lo popular", subrayando que el reconocimiento de la historia nacional con participación ciudadana es lo que fortalece a la democracia uruguaya.

"Es una actividad para reconocernos como país con perspectiva de participación, que es lo que hace a una República", afirmó Quirici.

Sobre el Bicentenario (2025–2030)

Este festival es el primer gran hito del cronograma diseñado por la Comisión del Bicentenario para el quinquenio 2025–2030. El objetivo de este ciclo es conmemorar los hechos fundamentales del proceso independentista uruguayo mediante una agenda que priorice la descentralización y la llegada a todos los puntos del territorio nacional.