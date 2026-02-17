Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política NTVG | Bicentenario |

Santa Teresa

Miles de personas en el recital de NTVG por los 200 años de la liberación de las fortalezas

El recital fue el primer gran hito del cronograma diseñado por la Comisión del Bicentenario para el quinquenio 2025–2030.

Recital de NTVG

Recital de NTVG
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En una noche que fusionó la memoria histórica con la cultura popular, Uruguay dio inicio formal a las conmemoraciones del Bicentenario de la liberación de las fortalezas en territorio oriental. El evento central, realizado este lunes 16 en la emblemática Fortaleza de Santa Teresa, contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y una multitudinaria convocatoria que superó las 20.000 personas.

Un hito histórico y cultural

El punto culminante de la jornada fue el recital de la banda uruguaya No Te Va Gustar (NTVG), quienes eligieron este escenario histórico para el estreno en vivo de su nuevo álbum, Florece en el caos. La actividad, de carácter gratuito, marcó un precedente en la combinación de patrimonio y espectáculos masivos en plena temporada turística.

El presidente Orsi asistió acompañado por una comitiva oficial integrada por Sandra Lazo, ministra de Defensa Nacional, José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura, Alejo Umpiérrez, intendente de Rocha y Gabriel Quirici, director nacional de Educación.

Perspectiva de República

Gabriel Quirici, en representación de la organización, destacó que el evento busca "recuperar lo histórico del lugar y combinarlo con lo popular", subrayando que el reconocimiento de la historia nacional con participación ciudadana es lo que fortalece a la democracia uruguaya.

"Es una actividad para reconocernos como país con perspectiva de participación, que es lo que hace a una República", afirmó Quirici.

Sobre el Bicentenario (2025–2030)

Este festival es el primer gran hito del cronograma diseñado por la Comisión del Bicentenario para el quinquenio 2025–2030. El objetivo de este ciclo es conmemorar los hechos fundamentales del proceso independentista uruguayo mediante una agenda que priorice la descentralización y la llegada a todos los puntos del territorio nacional.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar