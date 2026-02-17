En una noche que fusionó la memoria histórica con la cultura popular, Uruguay dio inicio formal a las conmemoraciones del Bicentenario de la liberación de las fortalezas en territorio oriental. El evento central, realizado este lunes 16 en la emblemática Fortaleza de Santa Teresa, contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y una multitudinaria convocatoria que superó las 20.000 personas.
Santa Teresa
Miles de personas en el recital de NTVG por los 200 años de la liberación de las fortalezas
El recital fue el primer gran hito del cronograma diseñado por la Comisión del Bicentenario para el quinquenio 2025–2030.