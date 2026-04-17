Mandacen: "La posición del Partido Nacional, Colorado e Independiente es corporativa y antidemocrática"

¿Qué temas pondrá sobre la mesa la federación?

Ahí tres ejes fundamentales para nosotros: el tema del presupuesto vinculado a esa reivindicación histórica y social del 6+1, que bueno, hace a las necesidades del sistema. Hoy en día en el país nadie discute que la educación necesita más recursos, siempre priorizando también que esos recursos sean bien gestionados.

El segundo elemento es el acceso democrático al conocimiento. Nosotros creemos que hay que ir a una real transformación de los procesos de acceso al conocimiento, pero democratizarlo. O sea, que ninguna propuesta de esta característica esté basada en pauperizar el acceso a los contenidos y el conocimiento, que es lo que de alguna manera se viene escuchando en esa falsa dicotomía entre contenidos y acceso al mundo del trabajo, que no es lo mismo que el mercado laboral, que es lo que la derecha fundamenta.

Claramente ahí hay un planteo muy claro de que los grandes sectores, los sectores más amplios de la sociedad tienen que tener una educación de bajo impacto para acceder rápidamente al mercado laboral y que las élites se queden con el patrimonio del acceso al conocimiento.

El tercer elemento es el gobierno de la educación. Ahí entra todo el tema autonómico de gobierno para justamente salvaguardar a todo lo que es la educación de los avatares político-partidarios, que es lo que venimos asistiendo. La educación se se tomó como un botín electoral.

Nosotros creemos que hay que profundizar en un proyecto de país que tiene tiene que trascender a los partidos y a sus alternancias -o no- en el gobierno, cada 5 años.

En esos tres ejes que nos basamos; pero lógicamente esos tres ejes pueden derivarse a otras ramificaciones que tengan un aterrizaje más concreto, pero esos tres nos parece que son los estructurantes de toda la plataforma.

Acerca de la importancia del Congreso, ¿qué hitos destaca de los anteriores?

El primero, Julio Castro, tuvo características muy contundentes, pero sus resoluciones se encajonaron y después los otros bajaron en su impacto producto de la desconfianza que generó lo ocurrido con el Julio Castro, que tenía determinadas resoluciones y después se encajonaron y se escribió una ley de educación entre cuatro paredes. Creemos que eso no puede volver a ocurrir.

Creemos que hay que zanjar esto con una discusión, vuelvo a decir, democrática, que recorra todo el país, que haya asambleas territoriales en todos los lugares, que los ciudadanos se junten a discutir, porque esto no es un problema de los docentes ni de los sindicatos de la educación, ni es un problema corporativo, porque la medida que tomaron ayer el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente es una es una posición sumamente corporativa, antidemocrática y teñida de ideología.

Nosotros estamos apostando a que todos los partidos participen. Me parece que es clave eso también.