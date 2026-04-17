Sin los partidos de la coalición presentan comisión organizadora del Congreso de Educación

Se lanza este viernes la Comisión Organizadora del 4° Congreso Nacional de Educación, de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Educación N.º 18.437. En esta instancia no participarán los partidos políticos, excepto el Frente Amplio (FA), ya que blancos, colorados e independientes optaron por automarginarse del debate.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Este lanzamiento marca el inicio del proceso organizativo del 4° Congreso Nacional de Educación “Misiones Sociopedagógicas” (Cocne), que reunirá a autoridades, actores políticos, sociales y educativos en un espacio de diálogo y construcción colectiva sobre el futuro de la educación en Uruguay.
La actividad contará con la participación de autoridades nacionales y referentes del sistema educativo. Harán uso de la palabra, la presidenta de la República en ejercicio, Carolina Cosse, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo; el ministro del Interior, Carlos Negro; el presidente del Codicen, Pablo Caggiani; el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela; la rectora de la UTEC, Valeria Larnaudie; y el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada, Alejandro Di Lorenzi.
Dicha Comisión Organizadora está conformada por 40 miembros que representan a diversas instituciones y organizaciones vinculadas al ámbito educativo y social. Entre ellas se encuentran el MEC, la ANEP, la Universidad de la República, la UTEC, instituciones de educación privada, la FEUU, estudiantes de formación docente y de educación media, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), partidos políticos con representación parlamentaria, cámara empresariales, entre otros.
Partidos no quieren
Por su parte, los partidos de la autodenominada Coalición Republicana” -Nacional, Colorado e Independiente-, optaron por no participar. En una carta remitida al ministro Mahía señalan que “el formato históricamente dado al Congreso Nacional de Educación constituye un instrumento inadecuado para cumplir funciones de consulta y asesoramiento en materia de política educativa”.
Sostienen que el diseño de la comisión se apoya principalmente en una lógica “corporativa”, organizada en torno a mayorías que terminan dando peso dominante a sectores con una fuerte carga ideológica.
Más adelante afirman que “la confusión respecto del rol del Congreso se ha profundizado a partir de la decisión política de asignarle carácter vinculante”.
Sostienen que es un “grave error institucional”, por lo que afirman que hay “inconveniente otorgar legitimidad política” en la instancia.