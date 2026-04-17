Sin los partidos de la coalición presentan comisión organizadora del Congreso de Educación

Dicha Comisión Organizadora está conformada por 40 miembros que representan a diversas instituciones y organizaciones vinculadas al ámbito educativo y social. Entre ellas se encuentran el MEC, la ANEP, la Universidad de la República, la UTEC, instituciones de educación privada, la FEUU, estudiantes de formación docente y de educación media, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), partidos políticos con representación parlamentaria, cámara empresariales, entre otros.

Partidos no quieren

Por su parte, los partidos de la autodenominada Coalición Republicana” -Nacional, Colorado e Independiente-, optaron por no participar. En una carta remitida al ministro Mahía señalan que “el formato históricamente dado al Congreso Nacional de Educación constituye un instrumento inadecuado para cumplir funciones de consulta y asesoramiento en materia de política educativa”.

Sostienen que el diseño de la comisión se apoya principalmente en una lógica “corporativa”, organizada en torno a mayorías que terminan dando peso dominante a sectores con una fuerte carga ideológica.

Más adelante afirman que “la confusión respecto del rol del Congreso se ha profundizado a partir de la decisión política de asignarle carácter vinculante”.

Sostienen que es un “grave error institucional”, por lo que afirman que hay “inconveniente otorgar legitimidad política” en la instancia.