Impuestos en debate: la hoja de ruta de la Unidad Temática para una mayor equidad fiscal

En ese sentido, la Unidad Temática sostiene que el país ya dispone de herramientas suficientes dentro de su sistema impositivo. Impuestos como el IRAE, el IRPF o el impuesto al patrimonio ofrecen margen para ajustes que permitan mejorar la recaudación con efectos redistributivos. “La clave, según el documento, no está en crear nuevos tributos, sino en optimizar los existentes e incluso simplificar la estructura fiscal”, sostuvo.

Impuestos al patrimonio

Dentro de este esquema, el impuesto al patrimonio ocupa un lugar destacado en este análisis, agregó. “Actualmente con bajo impacto recaudatorio, se plantea que podría adquirir mayor relevancia si se orienta hacia grandes patrimonios, especialmente aquellos de carácter no productivo. La propuesta apunta a incrementar su progresividad, estableciendo mínimos no imponibles que protejan a los sectores de menor capacidad económica”, explicó el economista.

En una línea similar, se abre la puerta a discutir la incorporación de un impuesto a la herencia, hoy prácticamente inexistente en Uruguay. La idea, sostuvo, “es gravar las transmisiones patrimoniales por encima de ciertos umbrales, con tasas progresivas que contemplen diferencias entre pequeñas herencias familiares y grandes transferencias de riqueza”.

Otro punto clave es la revisión de las exoneraciones fiscales. Actualmente, el Estado renuncia a más del 6% del PIB en beneficios tributarios destinados a promover inversiones. Si bien se reconoce que estos instrumentos han sido importantes para dinamizar la economía, el documento plantea la necesidad de evaluarlos con mayor rigor, mejorar los sistemas de seguimiento y eventualmente ajustar su alcance.

Recomendaciones

La Unidad Temática también subraya la importancia de analizar cuidadosamente los impactos de cualquier medida impositiva. Lejos de asumir efectos negativos automáticos —como la caída de la inversión ante mayores impuestos al capital—, propone basar las decisiones en evidencia empírica y estudios específicos para cada caso.

Más allá de las propuestas concretas, el documento busca instalar un cambio cultural: que la discusión tributaria deje de ser un tema tabú. “En un contexto donde el Ministerio de Economía prioriza la atracción de inversiones y advierte sobre posibles efectos adversos de subir impuestos, la Unidad Temática plantea la necesidad de dar un debate informado, abierto y sin prejuicios”, precisó.

El resultado, concluye, “no es un paquete cerrado de medidas, sino un conjunto de opciones que podrán ser consideradas por el sistema político según el contexto económico y las prioridades de gobierno. En definitiva, una invitación a repensar el sistema impositivo como herramienta clave para el desarrollo y la equidad”.