Ximénez denuncia "opereta" y asegura que "no toleran que el FA gobierne en Lavalleja"

Campaña de desprestigio

El intendente frenteamplista dijo, sobre la acusación a su labor de médico, que previamente renunció a su cargo en el Hospital de Lavalleja porque era incompatible tener dos cargos públicos. Y que entiende que siendo jefe comunal no hay irregularidad. "Pero si lo tengo que hacer de forma honoraria en caso que me necesiten, lo haré", remarcó.

En relación a su vínculo con Camdel siendo intendente dijo que fue cooperativista varios años, pero que "renunció una vez conocido el resultado electoral para evitar cualquier suspicacia o cualquier duda con el vínculo institucional".

"Nunca integré el directorio de Camdel ni tuve cargo directivo", afirmó a El País. Y remarcó que la acusación por vulneración del artículo 291—que prohíbe a jerarcas departamentales decidir sobre empresas con las que tengan vínculo— "queda descartada" por haber renunciado a la calidad de cooperativista.

Por último, Ximénez afirmó sentirse víctima de "una campaña de desprestigio" porque "no toleran que el Frente Amplio haya accedido al gobierno departamental". "No es la primera opereta que realizan ni será la ultima. La propia denunciante reconoce que lo que quiso hacer fue trasladar el caso Danza al ámbito local", concluyó.