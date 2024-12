Zunino sobre crítica de Lema: "La IM no puede solucionar lo que el Mides no atiende"

El jerarca opinó que "hay un tema social que solucionar", pero explicó que la Intendencia de Montevideo (IM) no puede suplir la ausencia del Mides: "No podemos solucionar cómo darle condiciones de vida mejores a esa población que el Mides no atiende y que también tiene muchas dificultades. Nadie está en la calle porque quiere, esto es consecuencia de una exclusión del sistema".

Ahogo financiero

Zunino explicó que el "ahogo financiero" impuesto por el gobierno nacional no es una problemática reciente. "Lo hemos planteado a lo largo de casi todo el período. En nuestras rendiciones de cuentas hemos mostrado cuánto nos ha afectado y nos afecta la distorsión en el sistema de transferencias", aseguró.

El intendente detalló que esta distorsión incluye desde cortes abruptos en licitaciones hasta atrasos en el pago de tarifas de saneamiento. Un ejemplo significativo fue la interrupción del financiamiento para las obras de infraestructura vial en Luis Valleverres y Cochabamba. Aunque la primera fue ejecutada con otros fondos, la segunda continúa pendiente debido a la falta de recursos. "Estas distorsiones generan una especie de ahogo financiero que limita nuestro trabajo".