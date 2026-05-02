¿Por qué visitó Yamandú Orsi el portaaviones de Estados Unidos?

Yamandú Orsi con Lou Rinaldi

El movimiento no es aislado. A mediados de enero, Yamandú Orsi había recibido a Rinaldi en la residencia de Suárez y Reyes, en un encuentro en el que participaron figuras clave del gabinete, como la vicecanciller Valeria Csukasi, el prosecretario Jorge Díaz y autoridades de las áreas de seguridad, economía e inteligencia. Allí se abordaron temas sensibles de la agenda bilateral: comercio, cooperación en seguridad y restricciones en materia de visados.

En ese momento, el presidente expresó preocupación por las limitaciones impuestas por Estados Unidos a ciertos tipos de visas para Uruguay y otros países, aunque señaló que el tema estaba en vías de negociación. Por su parte, Rinaldi puso el foco en dos ejes: profundizar la cooperación en seguridad e inteligencia, y ampliar el intercambio comercial, especialmente en productos como la carne y los cítricos uruguayos.

Más allá de lo protocolar, el mensaje es claro: la relación bilateral atraviesa una etapa de reconfiguración, donde la seguridad, el comercio y la cooperación técnica empiezan a ocupar un lugar central.