Moisés Martínez se encuentra internado en estado grave por un intento de autoeliminación

Moisés se descompensó

El abogado defensor, Rodrigo Rey, señaló por su parte que el episodio estuvo vinculado a una descompensación emocional. “Hubo una ingesta de psicofármacos a raíz de una descompensación por información de su vida privada que trascendió en las últimas horas”, afirmó.

Martínez, de 28 años, permanece internado en estado grave en la Policlínica Capitán Tula, en Piedras Blancas, tras ingerir los medicamentos en su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria desde el 20 de abril. Pese a que los profesionales médicos ya le practicaron un lavado estomacal para aspirar, limpiar y retirar sustancias ingeridas, hasta la noche de este viernes su cuadro sigue revistiendo extrema gravedad.

Rey también indicó que la defensa mantuvo contacto permanente con la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA), organismo encargado de supervisar medidas cautelares no privativas de libertad, motivo por el cual asegura que no existían intenciones fuga pese a incongruencias con el sistema de monitoreo que arrojaban presuntas violaciones del perímetro.

Martínez había sido condenado el 8 de abril a 12 años de prisión por el asesinato de su padre. La Fiscalía había solicitado 18 años, lo que fue cuestionado por su familia, que sostuvo que existieron antecedentes de abusos y maltratos por parte de la víctima. El crimen ocurrió el 27 de mayo de 2025 en el barrio El Monarca, en Montevideo.

El jueves ante la justicia

Moisés Martínez deberá comparecer el jueves en una audiencia judicial por presuntos incumplimientos de las medidas dispuestas en su contra, mientras cumple arresto domiciliario total. Fuentes judiciales dijeron que el imputado salió tres veces de su casa, según el registro de la tobillera electrónica.

La Justicia había sustituido la prisión preventiva por el arresto domiciliario total, pero tras estas situaciones se abrió un expediente para investigar los posibles incumplimientos.