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Política Donald Trump | amenaza |

Tensión en el Caribe

Trump amenaza a Cuba con despliegue militar frente a sus costas

Trump dijo que puede desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln frente a Cuba para tomar el control de la isla.

Otra amenaza de Trump

Otra amenaza de Trump

 afp
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Caras y Caretas Diario

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha escalado la retórica contra el Gobierno de Cuba, amenazando con una intervención militar directa. Durante una reciente declaración, el mandatario afirmó que EEUU podría "hacerse con el control de Cuba casi de inmediato", sugiriendo el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln a escasas yardas de la costa cubana.

"Haremos que llegue hasta allí, se detenga a unas 100 yardas de la costa, y ellos dirán: 'Muchas gracias, nos rendimos'", declaró Trump, justificando sus amenazas en lo que califica como una "terrible administración" y un "sistema fallido" en la isla.

Trump amenaza a Cuba con despliegue militar

La Casa Blanca ha formalizado esta postura mediante la firma de una orden ejecutiva que declara una "emergencia nacional". El documento describe a Cuba como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de EEUU, acusando a La Habana de:

  • Alinearse con potencias hostiles como Rusia y China.

  • Albergar capacidades militares y de inteligencia sofisticadas de terceros países.

  • Colaborar con grupos considerados terroristas por Washington.

Como parte de la estrategia "América Primero", la administración estadounidense anunció la imposición de aranceles punitivos a cualquier nación que suministre petróleo a la isla, reforzando el bloqueo económico que persiste desde hace seis décadas.

Reacción de La Habana

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió tajantemente a través de sus canales oficiales, calificando las medidas como un "brutal bloqueo genocida". Díaz-Canel denunció que la orden ejecutiva evidencia la "pobreza moral" de la administración Trump y acusó a la Casa Blanca de actuar bajo una ideología de "naturaleza fascista" que secuestra los intereses del pueblo estadounidense para fines personales.

Contexto de una crisis en ascenso

Esta nueva ofensiva se suma a las declaraciones realizadas por Trump el pasado 7 de marzo, donde vaticinó que "un gran cambio pronto llegará a Cuba" y que el actual sistema está "llegando al final del camino". El anuncio de abrir un posible frente de conflicto en el Caribe, en paralelo a las tensiones en Irán, marca uno de los puntos más críticos en las relaciones bilaterales entre ambos países en la historia reciente.

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