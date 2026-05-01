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Deportes Primera Amateur | Rampla Juniors | Huracán

Partido de Rampla se pospuso

Con la presencia de equipos históricos comienza la Primera Amateur

Con el choque Bella Vista vs Los Halcones, este sábado se estará abriendo una nueva edición de la Primera Amateur. Partido de Rampla se postergó.

Arranca una nueva temporada de la Primera Amateur.

Arranca una nueva temporada de la Primera Amateur.

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Luego de que se extendiera una semana, este sábado va a estar dando inicio la primera fecha del torneo inicial de la Primera Amateur. Este año, la divisional contará con la presencia de varios equipos históricos de nuestro fútbol uruguayo.

Destacan, entre varios clubes, la presencia de Rampla Juniors que proviene de la Segunda División luego de una pésima campaña. Además, el picapiedra se suma a Bella Vista, Huracán Buceo y Rocha.

En cuanto a los nuevos nombres, destaca la participación de Deportivo LSM, equipo que se coronó campeón de la última Divisional D y tiene el gerenciamiento de Luis Suárez y Lionel Messi. Quien también proviene de esta divisional son Los Gorriones que obtuvo el segundo ascenso.

Así va la primera fecha de la Primera Amateur

Serie A

Rampla Juniors vs Mar de Fondo (Pospuesto para el miércoles 6 de mayo)

  • Sábado 2 de mayo - 10:00
  • Estadio Olímpico

Bella Vista vs Los Halcones

  • Sábado 2 de mayo - 10:00
  • Estadio José Nasazzi

Alto Perú vs Cooper

  • Sábado 2 de mayo - 15:00
  • Parque ANCAP

Deportivo Italiano vs Deustcher

  • Sábado 2 de mayo - 15:00
  • Estadio Obdulio Varela

Rocha vs Frontera Rivera

  • Sábado 2 de mayo - 15:00
  • Estadio Mario Sobrero

Serie B

Potencia vs Salus

  • Sábado 2 de mayo - 14:30
  • Estadio José Nasazzi

Durazno vs Parque del Plata

  • Sábado 2 de mayo - 15:30
  • Estadio José Pedro Damiani

Basáñez vs Artigas

  • Sábado 2 de mayo - 15:30
  • Parque Palermo

Canadian vs Deportivo LSM

  • Domingo 3 de mayo - 10:00
  • Complejo Rentistas

Lito vs Platense

  • Domingo 3 de mayo - 15:00
  • Parque Paladino

Serie C

Deportivo Colonia vs Salto

  • Sábado 2 de mayo - 15:00
  • Complejo Milton Gonnet

Bella Italia vs Sud América

  • Sábado 2 de mayo - 15:00
  • Complejo Rentistas

Villa Española vs Terremoto

  • Domingo 3 de mayo - 15:00
  • Estadio Obdulio Varela

Villa Teresa vs Huracán Buceo

  • Complejo Rentistas
  • Martes 5 de mayo - 19:30

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