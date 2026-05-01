Con la presencia de equipos históricos comienza la Primera Amateur

Así va la primera fecha de la Primera Amateur
Serie A
Rampla Juniors vs Mar de Fondo (Pospuesto para el miércoles 6 de mayo)
- Sábado 2 de mayo - 10:00
- Estadio Olímpico
Bella Vista vs Los Halcones
- Sábado 2 de mayo - 10:00
- Estadio José Nasazzi
Alto Perú vs Cooper
- Sábado 2 de mayo - 15:00
- Parque ANCAP
Deportivo Italiano vs Deustcher
- Sábado 2 de mayo - 15:00
- Estadio Obdulio Varela
Rocha vs Frontera Rivera
- Sábado 2 de mayo - 15:00
- Estadio Mario Sobrero
Serie B
Potencia vs Salus
- Sábado 2 de mayo - 14:30
- Estadio José Nasazzi
Durazno vs Parque del Plata
- Sábado 2 de mayo - 15:30
- Estadio José Pedro Damiani
Basáñez vs Artigas
- Sábado 2 de mayo - 15:30
- Parque Palermo
Canadian vs Deportivo LSM
- Domingo 3 de mayo - 10:00
- Complejo Rentistas
Lito vs Platense
- Domingo 3 de mayo - 15:00
- Parque Paladino
Serie C
Deportivo Colonia vs Salto
- Sábado 2 de mayo - 15:00
- Complejo Milton Gonnet
Bella Italia vs Sud América
- Sábado 2 de mayo - 15:00
- Complejo Rentistas
Villa Española vs Terremoto
- Domingo 3 de mayo - 15:00
- Estadio Obdulio Varela
Villa Teresa vs Huracán Buceo
- Complejo Rentistas
- Martes 5 de mayo - 19:30