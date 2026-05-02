Caso Moisés: habrá nueva audiencia por supuestos incumplimientos en la prisión domiciliaria

El próximo jueves se llevará a cabo una audiencia clave para definir la situación procesal de Moisés Martínez (28), condenado en primera instancia por la muerte de su padre. La instancia judicial surge tras la consecución de posibles incumplimientos del arresto domiciliario y un reciente intento de autoeliminación que ha puesto en alerta a su defensa y familiares.
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Los supuestos incumplimientos
Según fuentes judiciales y del monitoreo del sistema de tobillera electrónica, Martínez habría vulnerado la medida de coerción en tres oportunidades recientes. El reporte técnico indicaría que el joven se habría alejado de los límites permitidos de su residencia, lo que motivó la apertura de un expediente de investigación.
Emergencia médica y salud mental
Este viernes, la situación escaló cuando Martínez fue trasladado de urgencia a la policlínica de Capitán Tula, en el barrio Piedras Blancas. Según declaraciones de su familia, el joven ingirió una cantidad significativa de fármacos en un intento de suicidio. Martínez fue asistido por personal policial y trasladado en silla de ruedas al centro asistencial, donde permanece bajo observación.
Antecedentes y contexto del caso
El caso de Moisés Martínez ha generado un fuerte debate social debido al trasfondo de abuso intrafamiliar:
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El crimen: Ocurrió el 27 de mayo de 2025 en el barrio El Monarca.
La condena: El pasado 8 de abril fue condenado a 12 años de prisión por homicidio especialmente agravado. No obstante, la sentencia no está firme y se espera el fallo del Tribunal de Apelaciones.
El perfil de la Víctima: La investigación confirmó que el padre de Moisés ejerció violencia física, psicológica y sexual contra sus hijos y exesposa durante años, contando incluso con antecedentes penales por delitos de atentado violento al pudor.
La próxima instancia judicial
La jueza María Noel Odriozola había concedido el arresto domiciliario total el 20 de abril, apelando al principio de inocencia hasta que la condena quede firme. Sin embargo, la fiscal del caso, Sabrina Flores, ya ha manifestado su intención de apelar esta decisión para que el imputado regrese a un centro de reclusión.
En la audiencia del próximo jueves, la Justicia deberá balancear la gravedad de los incumplimientos de la medida cautelar frente al estado de salud mental del joven.