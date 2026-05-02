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Política Moisés | audiencia |

Otro capítulo

Caso Moisés: habrá nueva audiencia por supuestos incumplimientos en la prisión domiciliaria

La audiencia judicial prevista para el próximo jueves determinará el futuro de Moisés Martínez, puede volver a la cárcel mientras espera sentencia definitiva.

Moisés Martinéz

Moisés Martinéz

 Leonardo Carreño/ FocoUy
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El próximo jueves se llevará a cabo una audiencia clave para definir la situación procesal de Moisés Martínez (28), condenado en primera instancia por la muerte de su padre. La instancia judicial surge tras la consecución de posibles incumplimientos del arresto domiciliario y un reciente intento de autoeliminación que ha puesto en alerta a su defensa y familiares.

Los supuestos incumplimientos

Según fuentes judiciales y del monitoreo del sistema de tobillera electrónica, Martínez habría vulnerado la medida de coerción en tres oportunidades recientes. El reporte técnico indicaría que el joven se habría alejado de los límites permitidos de su residencia, lo que motivó la apertura de un expediente de investigación.

Antecedentes y contexto del caso

El caso de Moisés Martínez ha generado un fuerte debate social debido al trasfondo de abuso intrafamiliar:

  • El crimen: Ocurrió el 27 de mayo de 2025 en el barrio El Monarca.

  • La condena: El pasado 8 de abril fue condenado a 12 años de prisión por homicidio especialmente agravado. No obstante, la sentencia no está firme y se espera el fallo del Tribunal de Apelaciones.

  • El perfil de la Víctima: La investigación confirmó que el padre de Moisés ejerció violencia física, psicológica y sexual contra sus hijos y exesposa durante años, contando incluso con antecedentes penales por delitos de atentado violento al pudor.

La próxima instancia judicial

La jueza María Noel Odriozola había concedido el arresto domiciliario total el 20 de abril, apelando al principio de inocencia hasta que la condena quede firme. Sin embargo, la fiscal del caso, Sabrina Flores, ya ha manifestado su intención de apelar esta decisión para que el imputado regrese a un centro de reclusión.

En la audiencia del próximo jueves, la Justicia deberá balancear la gravedad de los incumplimientos de la medida cautelar frente al estado de salud mental del joven.

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