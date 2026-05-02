Caso Moisés: habrá nueva audiencia por supuestos incumplimientos en la prisión domiciliaria

Antecedentes y contexto del caso

El caso de Moisés Martínez ha generado un fuerte debate social debido al trasfondo de abuso intrafamiliar:

El crimen: Ocurrió el 27 de mayo de 2025 en el barrio El Monarca.

La condena: El pasado 8 de abril fue condenado a 12 años de prisión por homicidio especialmente agravado. No obstante, la sentencia no está firme y se espera el fallo del Tribunal de Apelaciones.

El perfil de la Víctima: La investigación confirmó que el padre de Moisés ejerció violencia física, psicológica y sexual contra sus hijos y exesposa durante años, contando incluso con antecedentes penales por delitos de atentado violento al pudor.

La próxima instancia judicial

La jueza María Noel Odriozola había concedido el arresto domiciliario total el 20 de abril, apelando al principio de inocencia hasta que la condena quede firme. Sin embargo, la fiscal del caso, Sabrina Flores, ya ha manifestado su intención de apelar esta decisión para que el imputado regrese a un centro de reclusión.

En la audiencia del próximo jueves, la Justicia deberá balancear la gravedad de los incumplimientos de la medida cautelar frente al estado de salud mental del joven.