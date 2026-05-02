Castillo destacó las cifras de empleo y le apuntó a la reducción de la jornada laboral

“Son datos alentadores, pero aún falta: la brecha empleo entre hombres y mujeres sigue en 16 puntos y la brecha salarial de género ronda el 21%”, observó el ministro de Trabajo y sumó que el 70% de los hogares pobres tiene jefatura femenina, en su mayoría con menores a cargo. “La pobreza infantil en Uruguay está profundamente ligada a la feminización del trabajo precario”, indicó.

Sobre la ley de empleo integral, que fue votada por unanimidad este jueves en el Senado, dijo que “apunta a que los sectores históricamente postergados, los jóvenes, las mujeres jefas de hogar, los trabajadores mayores de 50 años y las personas con discapacidad tengan una inserción real al mundo del trabajo, con subsidios al salario, formación articulada y certificación de competencias”, explicó.

Reducción de la jornada laboral

Según Castillo, 2025 culminó con más del 93% de las mesas de Consejos de Salarios cerradas: “Una de las rondas de negociación colectiva más amplias de nuestra historia reciente”.

Asimismo, dijo que, a partir de la estrategia tripartita Compromiso Nacional por la Vida sobre seguridad en el trabajo, hubo una “reducción de los siniestros laborales, en general, y los accidentes graves y mortales, en particular”.

Por otra parte, consideró que a través del Diálogo Social impulsado por el gobierno se presentaron “conclusiones que reflejan avances importantes en materia laboral, asumiendo el compromiso de mejorar las condiciones de miles de trabajadores y trabajadoras, dando garantías en seguridad social y cuidados”.

“Mirando hacia adelante sabemos que se abren nuevos debates, entre ellos, cómo organizamos el tiempo de trabajo y el descanso en nuestras sociedades. Esta discusión es la misma que el movimiento obrero dio en el siglo XIX, hoy en una forma nueva. No la vamos a eludir”, aseguró respecto de la propuesta del Pit-Cnt para reducir la jornada laboral.