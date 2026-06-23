Portugal aplastó a Uzbekistán y dio un gran paso rumbo a la clasificación

El partido tenía un sólo equipo en cancha y para el segundo tiempo esto se acrecentó. Por si fuera poco, a los 60 minutos y tras un tiro de esquina, la pelota se desvió en Nematov quien en contra, puso el cuarto gol portugués. Ya cuando el partido llegaba a su final, un centro desde la derecha cayó en los pies de Rafael Leão quien sacó un derechazo potente para poner el quinto gol portugués.

Con esta victoria, Portugal llegó a cuatro puntos y prácticamente abrochó su continuidad en el Mundial. En la última fecha deberá enfrentar a Colombia que jugará esta noche ante RD Congo y puede llegar a esta instancia como líder. Por el lado de Uzbekistán, con esta derrota quedó al borde de la eliminación.

Portugal

Diogo Costa; João Cancelo (46' Nelson Semedo), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha (83' Rafael Leao), Joao Neves (76' Bernardo Silva); Joao Félix (63' Francisco Trincão), Bruno Fernandes, Pedro Neto (46' Francisco Conceição); Cristiano Ronaldo.

DT: Roberto Martínez.

Uzbekistán

Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustam Ashurmatov; Bekhruz Karimov, Odiljon Khamrobekov (46' Akmal Mozgovoy), Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev (46' Khozhiakbar Alizhonov); Abbosbek Fayzullaev (73' Igor Sergeev), Azizjon Ganiev; Eldor Shomurodov.

DT: Fabio Cannavaro.