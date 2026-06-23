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Uzbekistán | Mundial |

un sólo equipo en cancha

Portugal aplastó a Uzbekistán y dio un gran paso rumbo a la clasificación

Cristiano Ronaldo marcó dos goles en la victoria de Portugal que allanó su camino pensando en seguir con vida en el Mundial.

Portugal aplastó a Uzbekistán.
Portugal aplastó a Uzbekistán. FIFA
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Con una gran actuación de Cristiano Ronaldo, que tras el empate sin goles ante RD Congo, se redimió y esta vez Portugal goleó 5 a 0 a Uzbekistán y dio un paso un paso muy importante en sus ambiciones por seguir en el Mundial.

El partido se abrió de manera muy rápida, ya que a los seis minutos se puso en ventaja Portugal. Luego de una jugada preparada, cayó un centro desde la derecha para que en la puerta del área chica apareciera Ronaldo quien mandó la pelota al fondo de la red. Apenas diez minutos más tarde, Nuno Méndes se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área, y con un zurdazo impresionante marcó el segundo tanto.

Sobre el cierre de la primera mitad, un contragolpe letal dejó a Cristiano Ronaldo cara a cara con el golero, y ante su salida, definió con claridad para poner el tercer grito portugués.

El partido tenía un sólo equipo en cancha y para el segundo tiempo esto se acrecentó. Por si fuera poco, a los 60 minutos y tras un tiro de esquina, la pelota se desvió en Nematov quien en contra, puso el cuarto gol portugués. Ya cuando el partido llegaba a su final, un centro desde la derecha cayó en los pies de Rafael Leão quien sacó un derechazo potente para poner el quinto gol portugués.

Con esta victoria, Portugal llegó a cuatro puntos y prácticamente abrochó su continuidad en el Mundial. En la última fecha deberá enfrentar a Colombia que jugará esta noche ante RD Congo y puede llegar a esta instancia como líder. Por el lado de Uzbekistán, con esta derrota quedó al borde de la eliminación.

Portugal

Diogo Costa; João Cancelo (46' Nelson Semedo), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha (83' Rafael Leao), Joao Neves (76' Bernardo Silva); Joao Félix (63' Francisco Trincão), Bruno Fernandes, Pedro Neto (46' Francisco Conceição); Cristiano Ronaldo.

DT: Roberto Martínez.

Uzbekistán

Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustam Ashurmatov; Bekhruz Karimov, Odiljon Khamrobekov (46' Akmal Mozgovoy), Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev (46' Khozhiakbar Alizhonov); Abbosbek Fayzullaev (73' Igor Sergeev), Azizjon Ganiev; Eldor Shomurodov.

DT: Fabio Cannavaro.

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