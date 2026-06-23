Inspecciones en carnicerías de la ciudad de Minas (Lavalleja), a cargo del Instituto Nacional de Carnes (INAC) y policías de la Brigada Departamental de Seguridad Rural, realizadas en mayo, permitieron determinar la responsabilidad penal de un carnicero del barrio Estación en el delito de faena clandestina.
Carne ovina sin declarar
Inspecciones en carnicerías de Minas terminaron con hombre condenado por faena clandestina
Un carnicero del barrio Estación de Minas (Lavalleja) fue condenado por un delito de faena clandestina tras una serie de inspecciones a carnicerías minuanas.