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Sociedad carnicerías | Minas | condena

Carne ovina sin declarar

Inspecciones en carnicerías de Minas terminaron con hombre condenado por faena clandestina

Un carnicero del barrio Estación de Minas (Lavalleja) fue condenado por un delito de faena clandestina tras una serie de inspecciones a carnicerías minuanas.

Policía rural de Lavalleja detuvo al carnicero infractor.

Policía rural de Lavalleja detuvo al carnicero infractor.
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Por Redacción Caras y Caretas

Inspecciones en carnicerías de la ciudad de Minas (Lavalleja), a cargo del Instituto Nacional de Carnes (INAC) y policías de la Brigada Departamental de Seguridad Rural, realizadas en mayo, permitieron determinar la responsabilidad penal de un carnicero del barrio Estación en el delito de faena clandestina.

El individuo de 50 años, de iniciales N.J.M., a quien se le incautó en su local carne ovina sin declarar, fue puesto a disposición de la Fiscal de 2do Turno y tras reunir pruebas sobre el origen del producto y establecer la manera en cómo llegó al local de venta.

La condena al carnicero de Minas

Por ese motivo, el Juzgado de 1er Turno condenó al hombre por un delito de faena clandestina en calidad de autor, a cumplir con 8 meses de prisión bajo libertad a prueba.

El condenado deberá residir donde sea posible su sujeción a la orientación y vigilancia permanente por parte de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), presentándose a la autoridad policial de su domicilio, a razón de una vez por semana y por el término de la condena impuesta.

A su vez tendrá que prestar servicios comunitarios con una carga de dos horas semanales, a cumplir durante ocho meses, prohibiéndole negociar ganado, suspendiéndose su actividad como productor ganadero por el plazo de cuatro meses, oficiándose a DICOSE a tales efectos.

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