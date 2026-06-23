Principales reacciones a propuesta del gobierno sobre utilizar vehículos militares en Montevideo

El senador blanco Sebastián Da Silva manifestó su apoyo, indicando que es una medida que "lo venimos pidiendo hace tiempo". Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de marcar la diferencia con el gobierno actual, recordando una publicación del presidente Orsi de 2018 donde se mostraba en contra de sacar los militares a la calle.

Dudas legales

Varios actores han puesto el foco en la falta de claridad jurídica y operativa de la medida, el exministro Javier García del Partido Nacional fue enfático en señalar la necesidad de una "norma legal que proteja a los soldados penalmente" ante episodios de agresión y respuesta. Advirtió que "policías mandando soldados es romper mando y conflicto en puerta" y que es imprescindible que estén amparados legalmente para no alterar la cadena de mandos.

Pablo Abdala diputado del PN y exsubsecretario de Interior fue más crítico, señalando que el gobierno está "desbordado" y "dando bandazos". Afirmó que la medida es un "manotazo" y que, si bien puede compartirse, "no está claro el alcance del planteo" y que debe ser regulado por ley.

Álvaro Perrone, diputado cabildante fue el más cauto, pidiendo "cuidado" con la decisión. A través de sus redes sociales, anunció un pedido de informes para conocer el marco jurídico que ampara a los militares, quién les dará órdenes, con qué salario y qué armas utilizarán .

Dudas técnicas

El presidente Yamandú Orsi salió a defender la medida y aclarar los puntos que generan controversia; explicó que la decisión se tomó para "redoblar el combate contra el crimen organizado". Al ser consultado sobre las críticas de la oposición, que recordaban que la idea fue propuesta por el fallecido Jorge Larrañaga y criticada por el Frente Amplio en su momento, Orsi respondió: "Yo soy el presidente de la República, planteo lo que me parece que es mejor en cada momento". Además, reconoció que aún no está clara la forma jurídica de implementación, pero aseguró que su gobierno lo resolverá.

Las interrogantes no solo vinieron de la política, sino también de las propias Fuerzas Armadas. El Coronel (r) Pablo Caubarrere exinspector del Arma de Infantería planteó una serie de cuestionamientos técnicos y legales que, a su juicio, deben ser respondidos "antes de que el primer blindado ruede". Sus preguntas clave como "¿Bajo qué instrumento jurídico concreto operarán los Mamba desde el primer día?" ya que el convenio aún no está firmado "¿Qué pasa si mata a un peatón? ¿El soldado responde penalmente ante la jurisdicción ordinaria o la militar?".