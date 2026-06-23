Lazo aclaró los tantos sobre el uso de vehículos militares: "No está definido todavía"

“Tuve una reunión hace unos días, personalmente, con el ministro del Interior y con el señor presidente de la República, donde se plantea la preocupación permanente que tenemos sobre estos temas; en ese sentido estamos todos los ministerios preocupados y ocupados en ver cómo se puede colaborar en una forma proactiva en esta situación”, afirmó.

La jerarca insistió en que la eventual participación del Ministerio de Defensa se limitaría al aporte de recursos materiales y descartó que la propuesta implique una alteración de las competencias de cada organismo.

"No pasa por encima de ningún precepto constitucional"

“Quiero que quede bien claro, esto no pasa por encima de ningún precepto constitucional. Tenemos muy claro cuál es el rol de Defensa Nacional y cuál es el rol del Ministerio del Interior en la seguridad pública”, señaló.

En esa línea, sostuvo que la cartera cuenta con herramientas que podrían resultar útiles para apoyar el trabajo policial, aunque aclaró que todavía no está definido cuáles serían los vehículos utilizados.

“Por tanto, ¿tenemos algo para aportar en cuanto a herramientas, vehículos? Sí. Serán estos vehículos o serán otros. Porque también hay una cuestión de operabilidad de los mismos, hasta de tamaño, para ingresar a algunos lugares”, expresó.

Lazo consideró que parte de la polémica se originó por una interpretación errónea de la información difundida inicialmente y enfatizó que el planteo no supone desplegar efectivos militares en tareas de patrullaje.

“Creo que la noticia se disparó por un lugar que no era el correcto, que no son los militares en la calle, porque no es su misión, sino que es la cooperación con vehículos para que la Policía cumpla con su rol en la seguridad pública de aquellos lugares donde es complejo ingresar”, manifestó.

¿Quiénes conducirán los vehículos militares?

Otro de los aspectos que, según indicó, permanece sin resolución es quiénes conducirían los vehículos en caso de concretarse la iniciativa. La ministra explicó que la respuesta dependerá de las características técnicas de cada unidad.

“No está todavía definido porque va a depender del vehículo. Hay algunos que obviamente necesitan ser operados por militares, hay otros que no, que podemos también aportar a la seguridad y entrenar a las personas adecuadas del Ministerio del Interior para que sean conducidos por estos. Eso no está definido todavía, se está trabajando”, dijo.

La ministra adelantó además que el asunto volverá a ser analizado en una próxima instancia de trabajo del Poder Ejecutivo. Según informó, habrá una segunda instancia de evaluación durante la próxima reunión del gabinete de ministros con el presidente de la República.