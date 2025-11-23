Primera final: Peñarol cae 2 a 1 ante Nacional en el Campeón del Siglo

Con goles de Juan Cruz de los Santos y Gonzalo Carneiro , Nacional le gana a Peñarol la primera final del Campeonato Uruguayo en el Campeón del Siglo. Para el aurinegro convirtió Matías Arezo.
El partido comenzó con más de 10 minutos de retraso por varios problemas de seguridad en las tribunas, en particular por el despliegue de paraguas. Eso motivó a la seguridad de Peñarol a retrasar las salida de los equipos a la cancha. Una vez que ambas formaciones salieron y se presentaron, nuevamente hubo hinchas que abrieron paraguas y otros que se treparon al alambrado, acciones ambas prohibidas.
A poco minutos de comenzado el partido, un desborde de Ebere puso peligro en el área de Peñarol y determinó la salida del defensa aurinegro Nahuel Herrera, quién cayó mal lesionándose el hombro izquierdo. Lo sustituyó Emmanuel Gularte. Era evidente la preocupación del plantel y del técnico Diego Aguirre que a poco de comenzado el encuentro tuvo que recurrir a un cambio no previsto.
El nigeriano Ebere comenzó a transformarse en un dolor de cabeza para la defensa de Peñarol hasta que a los 10 minutos, un pase suyo llegó a los pies de Juan Cruz de los Santos que anticipó a los defensores y convirtió el primero para el bolso.
Recién a los 18 minutos Peñarol logró llegar con peligro al arco de Mejía, con una pelota que el panameño saco al costado evitando la caída de su valla.
A los 22 minutos una dura falta de Méndez sobre Carneiro hizo detener el partido. Tarjeta amarilla para el de Peñarol y Carneiro muy dolorido. Fue tiro libre que llegó sin peligro para Cortés. Pero ya mostrada a un aurinegro enojado, molesto y sin rumbo, frente a un bolso motivado por el gol.
Y esa motivación llevó a Nacional continuamente hacia arriba, hasta que a los 36 minutos un desborde de Ebere y un grueso error de Mendez dejó a Carneiro frente al arco de Cortés, y el bolso no perdonó. Gol. Y Nacional ganando 2 a 0.
A los 49 minutos un tiro libre le permitió a Arezo convertir el gol con el que Peñarol se acercó en el marcado. Y con este resultado de 2 a 1 ambos contendientes se fueron al vestuario.
PEÑAROL:
Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera (5′ Emanuel Gularte), Maximiliano Olivera, Ignacio Sosa, Eric Remedi, Diego García, Leonardo Fernández, Maximiliano Silvera, Matías Arezo.
Director Técnico: Diego Aguirre.
Suplentes: Martin Campaña, Gastón Silva, Lucas Hernández, Jesús Trindade, Lorenzo Couture, Alejo Cruz, Stiven Mulhethaler, Leandro Umpiérrez, Jaime Báez.
NACIONAL:
Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero, Lucas Rodríguez, Christian Oliva, Luciano Boggio, Juan Cruz De Los Santos, Christian Ébere, Gonzalo Carneiro.
Director Técnico: Jadson Viera.
Suplentes: Ignacio Suárez, Matías De Los Santos, Nicolás Rodríguez, Juan Pablo Patiño, Mauricio Pereyra, Nicolás Lodeiro, Lucas Villalba, Exequiel Mereles, Nicolás López, Maximiliano Gómez.
Jueces: Javier Burgos, Nicolás Tarán, Pablo Llarena y Leandro Lasso. VAR: Jonhatan Fuentes, Santiago Motta y Richard Trinidad.