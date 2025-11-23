Primera final: Peñarol cae 2 a 1 ante Nacional en el Campeón del Siglo

El nigeriano Ebere comenzó a transformarse en un dolor de cabeza para la defensa de Peñarol hasta que a los 10 minutos, un pase suyo llegó a los pies de Juan Cruz de los Santos que anticipó a los defensores y convirtió el primero para el bolso.

Recién a los 18 minutos Peñarol logró llegar con peligro al arco de Mejía, con una pelota que el panameño saco al costado evitando la caída de su valla.

A los 22 minutos una dura falta de Méndez sobre Carneiro hizo detener el partido. Tarjeta amarilla para el de Peñarol y Carneiro muy dolorido. Fue tiro libre que llegó sin peligro para Cortés. Pero ya mostrada a un aurinegro enojado, molesto y sin rumbo, frente a un bolso motivado por el gol.

Y esa motivación llevó a Nacional continuamente hacia arriba, hasta que a los 36 minutos un desborde de Ebere y un grueso error de Mendez dejó a Carneiro frente al arco de Cortés, y el bolso no perdonó. Gol. Y Nacional ganando 2 a 0.

A los 49 minutos un tiro libre le permitió a Arezo convertir el gol con el que Peñarol se acercó en el marcado. Y con este resultado de 2 a 1 ambos contendientes se fueron al vestuario.

PEÑAROL:

Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera (5′ Emanuel Gularte), Maximiliano Olivera, Ignacio Sosa, Eric Remedi, Diego García, Leonardo Fernández, Maximiliano Silvera, Matías Arezo.

Director Técnico: Diego Aguirre.

Suplentes: Martin Campaña, Gastón Silva, Lucas Hernández, Jesús Trindade, Lorenzo Couture, Alejo Cruz, Stiven Mulhethaler, Leandro Umpiérrez, Jaime Báez.

NACIONAL:

Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero, Lucas Rodríguez, Christian Oliva, Luciano Boggio, Juan Cruz De Los Santos, Christian Ébere, Gonzalo Carneiro.

Director Técnico: Jadson Viera.

Suplentes: Ignacio Suárez, Matías De Los Santos, Nicolás Rodríguez, Juan Pablo Patiño, Mauricio Pereyra, Nicolás Lodeiro, Lucas Villalba, Exequiel Mereles, Nicolás López, Maximiliano Gómez.

Jueces: Javier Burgos, Nicolás Tarán, Pablo Llarena y Leandro Lasso. VAR: Jonhatan Fuentes, Santiago Motta y Richard Trinidad.