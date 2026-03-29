La lluvia de la mañana obligo a suspender tres partidos del Apertura

El temporal de lluvia que cayó sobre el sur del país llevó a la Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a suspender tres de los partidos que se iban a disputar en esta misma jornada. El encuentro entre Peñarol y Racing se mantiene por el momento como esta previsto.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El partido entre Progreso y Liverpool pactado para esta mañana fue uno de los suspendidos. Fue reprogramado para este martes y, tal como estaba previsto, se jugará en el parque Abraham Paladino aunque aún no se conoce el horario.
Por su parte, Juventud - Boston River, que se iba a disputar en el Parque Artigas de Las Piedras, fue postergado para este lunes a las 15:00 horas.
El último de tres partidos
Sobre la hora 11.15, la Mesa Ejecutiva también suspendió el encuentro entre Defensor Sporting vs Albion que se iba a jugar a las 16 en el Parque Franzini. El mismo también pasó para el martes a la hora 19.
Mientras tanto, se confirmó que por ahora, el partido en el Estadio Campeón del Siglo a las 19.30 entre Peñarol vs Racing, no corre riesgo de disputarse, más allá de que la Mesa Ejecutiva seguirá monitoreando cómo continúan las lluvias.