Peñarol: recomponer la defensa es el principal desafío de Aguirre para lo que se viene

González o Madruga

González estuvo a préstamo en Danubio en 2025 donde tuvo muy buenos rendimientos que lo llevaron a integrar el plantel principal aurinegro en la presente temporada, sin embargo, en lo que va del Torneo Apertura solo ha disputado 66 minutos divididos en los tres partidos que ingresó desde el banco de suplentes.

Por su parte, Madruga ha quedado aún más relegado entre las opciones de Aguirre. Convirtió el penal decisivo ante Nacional para otorgarle al Carbonero el título de la Supercopa 2026, pero esto fue la última actividad oficial del defensor ya que no ha tenido minutos en este campeonato. Además, en la mayoría de los encuentros estuvo fuera de los convocados.

Otra opción que Peñarol ya utilizó es la presencia de Maximiliano Olivera como zaguero y ocupar el lateral izquierdo con Jesús Trindade o Kevin Rodríguez. Peñarol pasó de tener cuatro zagueros que podían ser titulares, a contar solo con Lucas Ferreira para enfrentar a Progreso.

A su vez, el encuentro ante el Gaucho es el último antes del debut por Libertadores donde el DT aurinegro podría comenzar con la rotación del plantel. Las ausencias no le han dado paz a Diego Aguirre que no ha podido repetir el mismo once en dos partidos en lo que va del 2026 (10 encuentros oficiales). Lo que más preocupa es que todas estas bajas se han dado antes de que comience la doble competencia y la exigencia sea aún mayor incluyendo viajes al exterior y poco tiempo de recuperación.