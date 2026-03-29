A domicilio: Racing le ganó a Peñarol en su casa y le arrebató la cima de la Tabla

Hacía un año que Peñarol no perdía en su casa, pero este domingo Racing le arrebató ese mérito. Fueron dos goles -Yuri Oyarzo y Alex Vázquez- los que le dieron la victoria a los de Sayago y lo colocaron en la cima de la Tabla del Torneo Apertura, un punto arriba de los carboneros.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La Tabla del Apertura tiene primero a Racing con 20 puntos, seguido de Peñarol con 19 y más atrás por Nacional y Deportivo Maldonado con 16.
PEÑAROL:
Washington Aguerre, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Roberto Fernández (73′ Jesús Trindade), Eric Remedi (73′ Facundo Batista), Luis Miguel Angulo (85′ Franco González), Leonardo Fernández, Gastón Togni (46′ Stiven Muhlethaler) y Matías Arezo.
Director técnico: Diego Aguirre.
Suplentes: Sebastián Britos, Matías González, Kevin Rodríguez, Andrés Madruga, Germán Barbas e Ignacio Alegre.
RACING:
Federico Varese, Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Yury Oyarzo (46′ Martín Ferreira), Erik De Los Santos, Agustín Álvarez Wallace, Felipe Cairus (73′ Facundo González), Alex Vázquez (85′ Juan Pérez), Tomás Habib (60′ Nicolás Sosa) y Sebastián Da Silva (73′ Bautista Tomatis).
Director técnico: Cristian Chambian.
Suplentes: Facundo Machado, Diego Cheuquepal, Iván Manzur, Rodrigo Dudok y Esteban Da Silva.
Jueces: Hernán Heras, asistido por Andrés Nievas y Sebastián Schroeder, mientras que Felipe Vikonis oficiará como cuarto juez. Daniel Rodríguez y Richard Trinidad estarán en el VAR.