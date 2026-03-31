Lo que dejó la novena del Apertura: un único líder y paridad en la zona baja

Con el empate entre Defensor Sporting y Albion, se bajó el telón de la novena fecha del Torneo Apertura que tuvo tres partidos reprogramados por las tormentas del domingo. La gran noticia es que Racing derrotó a Peñarol en el Campeón del Siglo y es nuevo líder del Torneo.
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Además de la victoria cervecera que lo deja como líder, destacó la gran victoria de Nacional ante MC Torque para igualar la línea de Deportivo Maldonado que cayó a manos de Central Español.
En la zona baja, Wanderers se quedó una final ante Cerro mientras que Progreso consiguió un muy buen punto para soñar con la permanencia. Danubio cayó ante Cerro Largo en Melo y se compromete en la zona roja.
La 9ª del Apertura
Resultados
- Wanderers 3-0 Cerro
- MC Torque 2-3 Nacional
- Peñarol 1-2 Nacional
- Juventud 1-2 Boston River
- Cerro Largo 2-0 Danubio
- Central Español 2-1 Deportivo Maldonado
- Progreso 3-3 Liverpool
- Defensor Sporting 1-1 Albion
Posiciones
- Racing - 20
- Peñarol - 19
- Nacional - 16
- Deportivo Maldonado - 16
- MC Torque - 14
- Central Español - 14
- Wanderers - 14
- Liverpool - 13
- Defensor Sporting - 13
- Danubio - 12
- Cerro Largo - 12
- Albion - 12
- Boston River - 8
- Progreso - 7
- Cerro - 5
- Juventud de Las Piedras - 4