Procesan a juez sumariante y torturador que operaba en el cuartel de Flores

Jaures Viera describió un episodio particularmente brutal: "Al segundo o tercer día vino una circunstancia de tortura más dura, llegaron tres oficiales con capuchas exactamente iguales a las que usan los del Ku Klux Klan, me sacaron la capucha a mí y vi la hombrera de los oficiales y sin capucha, por ese motivo los identifiqué como oficiales". Fue así que pudo reconocer a Barrera como uno de los torturadores.

El exmilitante relató además que durante los interrogatorios le preguntaban sobre su vinculación con el MLN. Al negarse a responder, se le ordenó al "perrero" que lo atacara con un perro. Jaures Viera declaró que hasta hoy recuerda "la cara de terror" de ese hombre, cuyo nombre no pudo conocer, pero sí identificó a los oficiales presentes: el mayor Ramos, el mayor Julio Herrera (entonces jefe del Grupo de Artillería 2) y el capitán Barrera.

Con estos elementos, la jueza consideró que existen pruebas suficientes para demostrar que Barrera no solo actuaba como juez sumariante dentro del cuartel, sino que también cumplía funciones como oficial de inteligencia (S2). Por lo tanto, estaba al tanto de que había detenidos en el lugar y de que esos detenidos eran sometidos a torturas.