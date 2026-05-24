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justicia

Procesan a juez sumariante y torturador que operaba en el cuartel de Flores

"Hasta hoy recuerdo la cara de terror del perrero": la víctima que señaló a su torturador 40 años después.

Tomás Barrera fue enviado a prisión domiciliaria. Además de ejercer funciones judiciales particupaba en tortura en los interrogatorios, incluso con perros (Grupo de Artillería nro. 2, lugar de reclusión de Wilson Ferreira Aldunate).

Tomás Barrera fue enviado a prisión domiciliaria. Además de ejercer funciones judiciales particupaba en tortura en los interrogatorios, incluso con perros (Grupo de Artillería nro. 2, lugar de reclusión de Wilson Ferreira Aldunate).

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Un militar retirado fue enviado a prisión domiciliaria por su participación en torturas durante la dictadura en un cuartel de Flores. La jueza de Trinidad, Andrea Isabel Cora, dictó el procesamiento de Tomás Barrera por privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves contra detenidos que estuvieron en el Grupo de Artillería Nº 2, ubicado en esa ciudad.

La causa fue impulsada por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe. Uno de los testimonios clave fue el de Homero Jaures Viera de Castro, exmilitante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). Según su relato, fue trasladado a ese centro militar y permaneció varios días a la intemperie, con una capucha puesta y recibiendo golpes.

Testimonio de la víctima

Jaures Viera describió un episodio particularmente brutal: "Al segundo o tercer día vino una circunstancia de tortura más dura, llegaron tres oficiales con capuchas exactamente iguales a las que usan los del Ku Klux Klan, me sacaron la capucha a mí y vi la hombrera de los oficiales y sin capucha, por ese motivo los identifiqué como oficiales". Fue así que pudo reconocer a Barrera como uno de los torturadores.

El exmilitante relató además que durante los interrogatorios le preguntaban sobre su vinculación con el MLN. Al negarse a responder, se le ordenó al "perrero" que lo atacara con un perro. Jaures Viera declaró que hasta hoy recuerda "la cara de terror" de ese hombre, cuyo nombre no pudo conocer, pero sí identificó a los oficiales presentes: el mayor Ramos, el mayor Julio Herrera (entonces jefe del Grupo de Artillería 2) y el capitán Barrera.

Con estos elementos, la jueza consideró que existen pruebas suficientes para demostrar que Barrera no solo actuaba como juez sumariante dentro del cuartel, sino que también cumplía funciones como oficial de inteligencia (S2). Por lo tanto, estaba al tanto de que había detenidos en el lugar y de que esos detenidos eran sometidos a torturas.