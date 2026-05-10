La Justicia de Rivera dispuso el procesamiento con prisión de Julio Gregorio Álvarez, de 83 años, sobrino del exdictador Gregorio Álvarez, por delitos vinculados a torturas y privación ilegítima de libertad cometidos durante la dictadura cuando revistió en el Regimiento de Caballería N°3 de ese departamento. La resolución surge de una sentencia de la jueza letrada de Rivera de 1° Turno, Claudia Romano Cortazzo, a la que accedió El Observador.
Derechos humanos
Procesaron a Gregorio Álvarez por privación de libertad y torturas, pero no es el Goyo
Julio Gregorio Álvarez fue procesado a pedido del fiscal de delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.