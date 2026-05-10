Procesaron a Gregorio Álvarez por privación de libertad y torturas, pero no es el Goyo

Torturas y tratos crueles

Entre los arrestados estuvo Adán Ferreira, denunciante principal de la causa, junto a otras 42 personas que también aportaron testimonios ante la Justicia. Los relatos recogidos en el expediente describen que los detenidos fueron trasladados a las caballerizas del cuartel ubicado en la intersección de Cuaró y Brasil, donde —según la jueza— fueron sometidos a “tratos crueles, inhumanos y degradantes”, además de interrogatorios bajo apremios físicos y psicológicos.

La resolución judicial sostiene que las víctimas fueron puestas a disposición de la Justicia Militar y permanecieron privadas de libertad durante períodos prolongados en condiciones ilegítimas.

Ferreira declaró que permaneció tres días sin agua ni comida y que estuvo vendado durante 56 días. También relató que pasó aproximadamente dos años dentro del cuartel. Según consta en la sentencia, los detenidos eran retirados durante la noche para interrogatorios y, con el paso del tiempo, obligados a realizar trabajos dentro de la unidad militar.