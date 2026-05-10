Un crucero que zarpó desde Florida la semana pasada se convertirá este lunes en el centro de atención sanitaria al atracar en Puerto Cañaveral (cerca de Orlando) con más de 100 personas infectadas por norovirus. Al menos 102 pasajeros y 13 tripulantes han contraído el virus, altamente contagioso.
Un crucero con más de 100 contagios de norovirus atraca hoy en Florida
El crucero Caribbean Princess, con más de 3.000 pasajeros a bordo, llegará a Florida tras registrar un brote de un virus altamente contagioso.