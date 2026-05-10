Un crucero con más de 100 contagios de norovirus atraca hoy en Florida

El crucero Caribbean Princess, con más de 3.000 pasajeros a bordo, llegará a Florida tras registrar un brote de un virus altamente contagioso.

Un crucero que zarpó desde Florida la semana pasada se convertirá este lunes en el centro de atención sanitaria al atracar en Puerto Cañaveral (cerca de Orlando) con más de 100 personas infectadas por norovirus. Al menos 102 pasajeros y 13 tripulantes han contraído el virus, altamente contagioso.

A pesar del brote, que afecta aproximadamente al 3% de los 3.116 viajeros que van a bordo, un pasajero aseguró al medio NBC News que la vida en el barco continúa “sorprendentemente normal”. Jan van Milligen, quien ha pasado más de 21 días en el crucero junto a familiares y amigos sudafricanos, relató que ha asistido a espectáculos, cenado y desayunado sin alteraciones notables.

Protocolo anticontagios

La tripulación ya implementó medidas para contener la propagación como limpieza y desinfección intensiva, aislamiento de los infectados y consultas permanentes con las autoridades sanitarias para reportar nuevos casos. El brote se detectó mientras el barco navegaba cerca de las Bahamas, aunque su itinerario no se vio interrumpido.

El norovirus es la principal causa de brotes de diarrea y vómitos en Estados Unidos, según los CDC. Se transmite por contacto directo entre personas, alimentos o superficies contaminadas. Los síntomas que incluyen náuseas, calambres estomacales, diarrea líquida y febrícula suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición y duran de uno a tres días, aunque la persona puede seguir eliminando el virus en heces durante semanas.

¿Qué pasa al llegar a puerto?

El Caribbean Princess tiene previsto atracar este lunes en Puerto Cañaveral. Las autoridades sanitarias locales recibirán al barco con protocolos de desembarco supervisados para evitar que el virus se propague en tierra. Se espera que los pasajeros infectados reciban indicaciones específicas y que las superficies del crucero sean sometidas a una desinfección profunda antes del próximo viaje.

Este nuevo brote reaviva la memoria de los episodios de contagios masivos en cruceros durante los años posteriores a la pandemia, aunque en esta ocasión no se han reportado casos graves ni hospitalizaciones.