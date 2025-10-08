Proyecto para crear un comisionado de la niñez genera cruces entre Unicef y la Inddhh

Malos entendidos

Durante su comparecencia, la Inddhh había afirmado que Unicef respaldaba la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de contar con un comisionado específico para la infancia, y usó ese argumento para fundamentar su rechazo al proyecto. Según el organismo local, la creación de esta figura podría superponerse con funciones ya asumidas por la propia Inddhh, además de generar duplicación de recursos y competencias.