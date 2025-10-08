El debate en torno al proyecto de ley que propone la creación de un comisionado parlamentario para la niñez, presentado por la senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez, volvió a tensarse en la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Parlamento. Esta vez, la polémica se instaló entre Unicef y la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).
¿Alguien puede pensar en los niños?
Proyecto para crear un comisionado de la niñez genera cruces entre Unicef y la Inddhh
La Unicef cuestionó a la Inddhh, por haber interpretado erróneamente su postura, sobre el proyecto impulsado por la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez.