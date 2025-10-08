Hacete socio para acceder a este contenido

Blanca Rodríguez |

¿Alguien puede pensar en los niños?

Proyecto para crear un comisionado de la niñez genera cruces entre Unicef y la Inddhh

La Unicef cuestionó a la Inddhh, por haber interpretado erróneamente su postura, sobre el proyecto impulsado por la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez.

La senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez.

 FocoUy
El debate en torno al proyecto de ley que propone la creación de un comisionado parlamentario para la niñez, presentado por la senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez, volvió a tensarse en la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Parlamento. Esta vez, la polémica se instaló entre Unicef y la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

Malos entendidos

Durante su comparecencia, la Inddhh había afirmado que Unicef respaldaba la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de contar con un comisionado específico para la infancia, y usó ese argumento para fundamentar su rechazo al proyecto. Según el organismo local, la creación de esta figura podría superponerse con funciones ya asumidas por la propia Inddhh, además de generar duplicación de recursos y competencias.

Sin embargo, en una carta enviada a la comisión, Unicef aclaró que su posición fue mal interpretada. El representante del organismo en Uruguay, Francisco Benavidez, sostuvo que la Inddhh hizo “referencias incorrectas” y que resultó “desafortunado” que se calificara como equivocada su postura. La misiva enfatiza que Unicef nunca recomendó la creación de un comisionado parlamentario y que, de hecho, evitó pronunciarse sobre la forma de gobernanza que debería adoptar el proyecto.

Figura especializada

En sus intervenciones previas, Unicef había señalado que contar con una figura especializada para monitorear los derechos de la infancia representaría “un avance institucional clave”, pero precisó que su intención era resaltar la necesidad de reforzar los mecanismos de protección, sin prescribir un modelo en particular.

La Inddhh, en cambio, reiteró que el marco internacional establece la importancia de contar con instituciones autónomas y con mandato amplio, como ya ocurre en Uruguay, y que la creación de un nuevo cargo podría redundar en solapamientos innecesarios.

Mientras tanto, la comisión parlamentaria sigue recibiendo aportes y aclaraciones de organismos nacionales e internacionales, para fortalecer las políticas de protección a la niñez sin fragmentar recursos ni generar confusión institucional.

