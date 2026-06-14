Graciela Bianchi está preocupada por el crecimiento de Mario Bergara y dispara contra los ediles blancos que lo apoyaron en la Junta

El País realiza un análisis donde destaca que lo que ha ocurrido en estas últimas semanas "abre escenarios políticos y electorales nuevos que importa tener claros.

El artículo asegura que la elección de 2024 fue la última en la que el carisma de José Mujica "arrimó agua para el molino de los candidatos del MPP", o que abre un nuevo escenario de cara al futuro.

"Para lo que se viene no solamente Mujica no estará, sino que tampoco es que la figura de Orsi, que él ayudó tanto a llevar a la presidencia, haya podido transformarse en un hacedor de liderazgos nuevos pensando en 2029", agrega.

Criticando la gestión de Orsi, el editorial asegura que la evolución de Orsi en el poder y sobre todo en estas últimas semanas lo han "ido poniendo en un lugar marginal para resolver lo que vendrá". "No estamos, en efecto, ante un político de peso presidencial clásico que pueda, por ejemplo, definir con éxito quién será su delfín electoral", añade.

Analiza luego la situación del ministro Oddone como potencial figura en crecimiento, pero afirma que sus políticas económicas "no siempre caen simpáticas dentro de la estructura frenteamplista militante clásica".

Bergara en el escenario de la izquierda

En ese escenario, El País destaca la figura de Bergara que puede "cambia el escenario izquierdista".

"No solamente logró evitar el disparate que se pretendía hacer en 18 de Julio, sino que además cerró un convenio laboral llamado a asegurar cierta paz sindical en la intendencia, y sobre todo se hizo de las mayorías necesarias en la Junta Departamental para generarse un botín enorme de dineros a ser invertidos en distintas partes de la capital", acota.

"Si Bergara es capaz de mejorar veredas y calles, encauzar la basura, y además iniciar saneamientos tan necesarios para varios barrios montevideanos, y si con todo eso llega al escenario de la interna del FA de 2029 encarnando además un perfil seregnista, entonces es bastante evidente que estamos, hoy, ante una nueva perspectiva en la izquierda", concluye El País.

El análisis dejó màs que preocupada a la senadora Graciela Bianchi que usó sus redes sociales para cuestionar a los ediles que apoyaron las obras que piensa llevar adelante Mario Bergara en Montevideo, haciéndolos responsables de un eventual fracaso electoral del Partido Nacional.