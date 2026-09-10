PSG recibe un calendario exigente en Champions League

Slovan Bratislava, en casa;

Manchester City, fuera;

Barcelona, en casa;

Villarreal, fuera;

Roma, en casa;

Aston Villa, fuera;

Como, fuera;

Galatasaray, en casa.

La fase liga terminará el 27 de enero de 2027, por lo que la regularidad pesará tanto como los grandes resultados.

El sorteo cambia la lectura de los mercados

Para las apuestas de Champions, conocer el orden de los partidos importa. Una visita al City seguida por el duelo ante Barcelona puede modificar cuotas de ganador, clasificación y mercados de cada encuentro según lo que ocurra en Manchester.

Fecha Partido del PSG 9 septiembre PSG - Slovan Bratislava 14 octubre Manchester City - PSG 20 octubre PSG - Barcelona 3 noviembre Villarreal - PSG 25 noviembre PSG - Roma 8 diciembre Aston Villa - PSG 20 enero Como - PSG 27 enero PSG - Galatasaray

Conviene separar la reputación del rival de su momento competitivo. El calendario ofrece contexto, pero las cuotas pueden cambiar con lesiones, sanciones, carga de minutos o ajustes tácticos antes de cada jornada.

Barcelona y City exigen análisis diferentes

Manchester City planteará una prueba fuera de casa en la que el control del balón y la salida de presión pueden definir el ritmo. Barcelona, en cambio, llegará al Parque de los Príncipes seis días después y obligará al PSG a responder otra vez ante un rival capaz de atacar con muchos jugadores.

En mercados como ambos equipos marcan, total de goles o resultado del partido, la alineación final tendrá más valor que una comparación previa. Para los futuros del torneo, también resulta útil revisar un análisis de los equipos con más valor tras el mercado de fichajes, porque las incorporaciones pueden alterar expectativas, aunque su impacto real solo aparece cuando el equipo compite.

Además del precio de cada selección, las condiciones disponibles para una cuenta nueva también pueden influir en cómo se organiza el inicio. El código promocional 1x_3831408 puede utilizarse al registrarse en 1xBet para optar a un aumento del bono máximo del primer depósito. La cuantía y los requisitos dependen del país, por lo que conviene consultar las condiciones aplicables antes de depositar.

El campeón tendrá poco margen para relajarse

PSG no solo tendrá los focos puestos en Barcelona y Manchester City. Villarreal, Roma y Aston Villa añaden desplazamientos y estilos, mientras Como y Galatasaray completan una fase donde cada punto puede afectar la posición final.

El nuevo formato premia terminar entre los ocho primeros, ya que esos clubes avanzan directamente a octavos de final, mientras los situados del noveno al vigesimocuarto puesto deben disputar un playoff. Eso convierte incluso los partidos menos mediáticos en oportunidades importantes para evitar una eliminatoria adicional.

El sorteo ha dejado dos noches especialmente llamativas para octubre, pero el reto del PSG será sostener su nivel durante cinco meses. Los duelos con City y Barcelona medirán pronto al campeón; el resto del calendario determinará si puede llegar a enero con una posición bastante cómoda en la tabla y mantener intacta su candidatura al título.