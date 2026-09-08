Preocupación: Nacional puede perder algunos jugadores en el remate del Clausura

Distinta es la situación con Costa Rica y Francisco Calvo, un referente de la selección, ya que los Ticos sí jugarán el certamen y el defensa podría aparecer en la nómina. Los partidos, entre el 24 de setiembre y el 4 de octubre, serán cuatro y tendrá a los dirigidos por Fernando Batista como local ante Curazao y Haití y como visitantes ante este último rival y frente a Nicaragua.

Esto obligaría a que se pierda por lo menos el partido ante Cerro Largo por la fecha 8 el fin de semana del 26 y 27 de setiembre y también el encuentro ante Montevideo City Torque por la fecha 9 el fin de semana del 3 y 4 de octubre.

Ante Wanderers el sábado en el Viera

Daniel Carreño comenzará a preparar desde este martes el partido con Wanderers del fin de semana. El entrenador fue positivo con la lesión de Maximiliano Gómez y comentó que la recuperación del goleador tricolor es muy buena y que tiene una pequeña esperanza que el sanducero pueda estar para el próximo fin de semana. Si bien parece difícil. el técnico es optimista

Finalmente y luego de muchas idas y vueltas, el partido entre Wanderers y Nacional seguramente se juego en el Parque Viera desde la hora 16:30. Los bohemios le darán al tricolor 4.000 entradas y no se habilitará la segunda bandeja de la tribuna Obdulio Varela.