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Deportes Nacional | Mejía | Torneo Clausura

Dudas

Preocupación: Nacional puede perder algunos jugadores en el remate del Clausura

Luis Mejía le pidió al técnico de Panamá no ser convocado y el costarricense Francisco Calvo puede estar en la nómina de los Ticos.

Nacional puede perder a Francisco Calvo uno o dos partidos del Clausura.

Nacional puede perder a Francisco Calvo uno o dos partidos del Clausura.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Gastón García

Luego del empate ante Juventud de Las Piedras del pasado fin de semana, a Nacional se le agotó el margen de error hasta el final del Clausura. El tricolor no puede resignar más unidades de aquí al final y además se le plantean algunas interrogantes para las próximas semanas.

Con las lesiones de Coates y Maxi Gómez, el plantel se ve resentido y ahora el problema se plantea con los jugadores extranjeros.

Luego de la disputa del Mundial 2026 se aproxima una nueva fecha FIFA de la que Nacional está pendiente ya que cuenta con jugadores de selección en su plantel. Uno de ellos es Luis Mejía, habitual en la selección de Panamá pero que en esta ocasión será una preocupación porque pidió expresamente al técnico Thomas Christiansen que no lo convoque para los amistosos que disputarán los canaleros. Cabe recordar que en Concacaf inicia la Liga de Naciones, pero por su posición en el ranking FIFA, Panamá ingresa directamente a cuartos de final y en cambio jugará amistosos ante India (26 de setiembre) y luego un cuadrangular donde enfrentará a Nueva Zelanda en semifinales y luego a Japón o Ecuador, los equipos que estarán en la otra llave.

Distinta es la situación con Costa Rica y Francisco Calvo, un referente de la selección, ya que los Ticos sí jugarán el certamen y el defensa podría aparecer en la nómina. Los partidos, entre el 24 de setiembre y el 4 de octubre, serán cuatro y tendrá a los dirigidos por Fernando Batista como local ante Curazao y Haití y como visitantes ante este último rival y frente a Nicaragua.

Esto obligaría a que se pierda por lo menos el partido ante Cerro Largo por la fecha 8 el fin de semana del 26 y 27 de setiembre y también el encuentro ante Montevideo City Torque por la fecha 9 el fin de semana del 3 y 4 de octubre.

Ante Wanderers el sábado en el Viera

Daniel Carreño comenzará a preparar desde este martes el partido con Wanderers del fin de semana. El entrenador fue positivo con la lesión de Maximiliano Gómez y comentó que la recuperación del goleador tricolor es muy buena y que tiene una pequeña esperanza que el sanducero pueda estar para el próximo fin de semana. Si bien parece difícil. el técnico es optimista

Finalmente y luego de muchas idas y vueltas, el partido entre Wanderers y Nacional seguramente se juego en el Parque Viera desde la hora 16:30. Los bohemios le darán al tricolor 4.000 entradas y no se habilitará la segunda bandeja de la tribuna Obdulio Varela.

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