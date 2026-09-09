Bustillo declara en Fiscalía por la denuncia de Carolina Ache por difamación e injurias

En el caso de Bustillo, Ache señaló particularmente declaraciones realizadas el 31 de octubre en el programa Malos pensamientos, de Orlando Petinatti. En esa oportunidad, el excanciller responsabilizó a la exsubsecretaria por la entrega del pasaporte uruguayo a Marset y sostuvo que su posterior nombramiento como embajadora constituía el pago de un “favor”.

Una disputa que viene desde el caso Marset

El enfrentamiento entre Bustillo y Ache tiene como antecedente el escándalo político que rodeó la entrega del pasaporte a Marset en 2022.

En noviembre de ese año se conocieron audios en los que Bustillo, entonces canciller, le pidió a Ache que “perdiera” su celular, en el marco de las conversaciones que la jerarca había mantenido con Guillermo Maciel, entonces subsecretario del Interior, sobre la situación de Marset.

La difusión de esos audios desencadenó una crisis política que terminó con las renuncias de Bustillo, Maciel, el asesor presidencial Roberto Lafluf y el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Ache, además, denunció ante la Fiscalía que Lafluf había intentado que destruyera evidencia relacionada con sus comunicaciones con Maciel.

La investigación penal sobre la entrega del pasaporte fue archivada posteriormente por el fiscal Alejandro Machado. Sin embargo, una investigación administrativa realizada por la Cancillería concluyó que el documento otorgado a Marset integraba un expediente oficial y derivó en sumarios contra Bustillo y el funcionario Carlos Mata.

La designación de Ache volvió a encender la polémica

La decisión del presidente Orsi de nombrar a Ache como embajadora en Portugal reavivó las diferencias políticas y llevó a dirigentes de la oposición a cuestionar públicamente la designación.

Entre los argumentos planteados estuvo la relación de Ache con Jorge Díaz, quien había sido su abogado defensor y actualmente ocupa el cargo de prosecretario de la Presidencia.

En ese contexto se produjeron las declaraciones de Bustillo, Botana y Da Silva que la exsubsecretaria consideró difamatorias e injuriosas.

Da Silva, por ejemplo, cuestionó públicamente la situación de Ache y realizó comentarios sobre su actividad profesional y su idoneidad para desempeñar funciones diplomáticas. Botana también se pronunció sobre la designación.

La comparecencia de Bustillo ante la fiscal Altez constituye ahora uno de los primeros movimientos judiciales de la denuncia presentada por Ache a fines de 2025.

El excanciller deberá responder ante la Fiscalía por sus declaraciones y por las acusaciones que realizó contra la actual embajadora, en una causa que vuelve a colocar en el centro de la escena las disputas derivadas del caso Marset.