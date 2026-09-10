Bergara anunció la construcción de nuevos parques en Capurro y en el hipódromo

Otro lugar que se creará es el “Parque Hipódromo”, ubicado en el hipódromo de Maroñas, sobre la Avenida Belloni, en coordinación con los ministerios de Economía y Educación y el privado que gestiona el recinto.

“Implica la preservación del área arbolada, pero también un nuevo parque con recorridos definidos a partir de nueva infraestructura y ornamento urbano”, dijo Bergara.

En el municipio CH, por otra parte, se prevé construir un “paseo lineal sobre el borde de la costa”, a la altura de Punta Brava, en Punta Carretas, con juegos para niños y espacios verdes.

En el actual Parque Mauá, en la Ciudad Vieja, se continuará con la segunda etapa de obras, que actualmente implica la pintura de las paredes exteriores. Bergara informó que se refaccionarán las carboneras para poder desarrollar actividades culturales y se instalarán locales gastronómicos.

En la presentación no se manejó montos ni plazos, pero sí se detalló que el dinero de las obras saldrá —entre otros puntos— del presupuesto de la comuna y de los préstamos extrapresupuestales que aprobó la Junta Departamental meses atrás.

Refacciones en lugares públicos

En primera instancia, Bergara se refirió a dos “parques históricos” de Montevideo: el Parque Rodó y el Prado. En el primero de ellos se renovará el callejón que da hacia Bulevar Artigas y se intervendrá el pabellón ubicado frente al lago. Además de renovar la iluminación y las áreas verdes, se conformará un anfiteatro frente al lago para eventos culturales.

En el Prado, por su parte, se renovará el rosedal —entre otras cosas con la incorporación de nuevas especies de rosas antiguas— y se recuperará el edificio del vivero León Rivero para su reapertura. En la zona de parque también se instalarán nueva iluminación y juegos infantiles, entre otras obras.

En cuanto a las plazas céntricas de la capital, se esperan cambios en la mayoría a raíz de la reforma del sistema de transporte metropolitano, que tendrá paradas en varias de ellas.

La única que será “reconvertida”, en términos del intendente, será la Libertad (Cagancha). También se renovará el Pasaje Mártires estudiantiles, ubicado junto a la Universidad de la República.

En la Plaza Seregni se instalarán un área deportiva, una pista de pumptruck para bicicletas y nuevos juegos infantiles.

En cuanto a la plaza Casavalle, Bergara anunció nuevos juegos para niños y niñas, que implica infraestructura y estética, como una pérgola para el control del sol en verano. También el aumento y la mejora en los cerramientos de las canchas, la iluminación y la incorporación de equipamiento, mesas, bancos y espacios verdes”.

En en el Parque de los Fogones, en el municipio G, la IM prevé instalar “nueva caminería y un curso de agua” en una “zona que hoy tiene una parte de yuyos”. También se instalarán parrilleros y gradas en la cancha.