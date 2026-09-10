Nacional: Carreño busca otra cosa y planea 3 cambios para enfrentar a Wanderers

Nacional no tiene margen de error en el Clausura y el técnico Daniel Carreño planifica cambios para el partido ante Wanderers buscando un equipo más ofensivo. Las variantes para el sábado pasarían fundamentalmente en ofensiva. El empate ante Juventud dejó un sabor amargo en tiendas tricolores, pero no hay mucho tiempo para lamentarse ya que este sábado el tricolor necesita volver al triunfo.
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Aunque todavía falta el táctico de mañana y como ya venimos anunciando hace algunos días Sebastián Coates tiene chance de estar en la convocatoria, aunque esto quedará definido este viernes. Maxi Gómez está un poco más lejos y no llegaría al partido ante los bohemios.
El entrenador prepara tres cambios, uno obligado y otros dos buscando mayor poderío en ataque. Agustín Rogel será titular siempre y cuando Coates no llegue al partido, mientras que el argentino Rubén Botta jugará de enganche en lugar de Santiago Siva y Rodrigo Martínez como extremo izquierdo en sustitución de Juan Cruz de los Santos.
Así las cosas, el probable equipo para enfrentar a Wanderers este sábado a la hora 16:30 en el Parque Viera sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Tomas Viera; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Gastón Martirena, Ruben Botta, Rodrigo Martínez y Maximiliano Silvera.
Precios elevados
Finalmente, Wanderers puso preciso elevados para los hinchas de Nacional que concurran al Parque Viera. El tricolor tendrá a disposición 3.100 localidades: Tribuna Jorge Barrios (Cabecera) $900 generales, $650 socios. Tribuna Ondfulio Varela: $1.100 Generales $950 socios.
Otro tema que quedó confirmado es el próximo partido de Nacional por Copa AUF Uruguay. El albo jugará el próximo miércoles 16 de setiembre a la hora 15 a Progreso en el estadio Federico Omar Saroldi.
Aunque Nacional esta prácticamente clasificado a la segunda fase, Carreño pretende seguir creciendo en este torneo mechando jugadores que no han tenido muchos minutos con otros que juegan habitualmente, ya que el campeón de la Copa AUF Uruguay da un lugar a la Copa Libertadores 2027.