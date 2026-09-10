Nacional: Carreño busca otra cosa y planea 3 cambios para enfrentar a Wanderers

Así las cosas, el probable equipo para enfrentar a Wanderers este sábado a la hora 16:30 en el Parque Viera sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Tomas Viera; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Gastón Martirena, Ruben Botta, Rodrigo Martínez y Maximiliano Silvera.

Precios elevados

Finalmente, Wanderers puso preciso elevados para los hinchas de Nacional que concurran al Parque Viera. El tricolor tendrá a disposición 3.100 localidades: Tribuna Jorge Barrios (Cabecera) $900 generales, $650 socios. Tribuna Ondfulio Varela: $1.100 Generales $950 socios.

Otro tema que quedó confirmado es el próximo partido de Nacional por Copa AUF Uruguay. El albo jugará el próximo miércoles 16 de setiembre a la hora 15 a Progreso en el estadio Federico Omar Saroldi.

Aunque Nacional esta prácticamente clasificado a la segunda fase, Carreño pretende seguir creciendo en este torneo mechando jugadores que no han tenido muchos minutos con otros que juegan habitualmente, ya que el campeón de la Copa AUF Uruguay da un lugar a la Copa Libertadores 2027.