Fiscal de Lesa Humanidad enfrentó a Mónica Ferrero y le pidió un "mínimo respeto"

"No podemos seguir con una Fiscalía que tenga tantos casos, mientras los otros están yendo todos los días al juzgado con una eterna cantidad de casos", ejemplificó Ferrero en la comisión, aludiendo a la cantidad de investigaciones que tiene Lesa Humanidad y las que tienen otras fiscalías, como las de Homicidios.

"Nunca me llamó", dijo Perciballe

En respuesta a esas declaraciones, Perciballe dijo este miércoles en una entrevista con Lado B de TV Ciudad que "de ninguna manera" Ferrero le pidió su consentimiento.

"Nunca me llamó. Lo que hizo fue quitarnos a una fiscal adscripta. Yo me comuniqué, no con ella, (sino) con quien lo comunicó, para decirle que aceptábamos eso pero hasta el 18 de setiembre. Hay reglas mínimas de decoro y, además, de diálogo", criticó el fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad.

El fiscal dijo que no hay diálogo con Ferrero. "No es que nos llevemos mal. No hay diálogo. No tengo ningún problema con la doctora. Eso es lo que estoy reclamando: un mínimo respeto a la función. Un mínimo respeto a la carrera, a la trayectoria. Un mínimo respeto".

Consultado sobre a qué atribuía estas decisiones de Ferrero, Perciballe dijo que podía "interpretar muchas cosas" pero que prefería mantenerlas en su "fuero íntimo".

"¿Se va al Parlamento, al Senado —nada más y nada menos—, a hablar de Presupuesto y se habla mal de los compañeros y de que no trabajamos o tenemos que trabajar más? Son cosas bastante delicadas", cuestionó.

Para Perciballe el ámbito en el que Ferrero planteó estos temas fue "muy inadecuado" y lo dicho "no se corresponde con la realidad".

"A su vez, choca abiertamente con lo que son las reglas mínimas de decoro. Ella tendría que haber planteado al fiscal, a mí en persona... Yo soy de los fiscales más antiguos, más conocidos. Tengo más antigüedad que Ferrero en el ministerio público. Entonces, un mínimo de respeto de llamarme y decirme: 'doctor, ¿hay posibilidad de esto? ¿de aquello?'", pidió el fiscal.